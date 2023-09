O central que ia dominar a NBA agora tentará reanimar a carreira na Espanha

Taqui foi um momento em que Jahlil Okafor era o assunto da cidade. O centro estava ganhando prêmios e elogios como um dos melhores basquetebol jogadores de sua geração tanto no ensino médio quanto na faculdade.

Suas habilidades e aptidões eram tais que a revista ‘Sports Illustrated’ até o incluiu na lista de ‘Futuros Game Changers’ junto com outros jovens atletas.

Aos 27 anos, Okafor chegou ao Casademont Saragoça e tudo isso parece distante. No Liga Endesa ele tentará reviver uma carreira que se desvaneceu nos últimos anos.

“Acho que todos têm grandes expectativas em relação a mim, mas ninguém tão alto quanto eu. Acho que vou ser dominante nesta liga“, disse ele em sua apresentação.. Se não houver contratempos, sua estreia na ACB será no dia 24 de setembro, contra Real Madrid.

O centro nigeriano já era uma sensação quando jogava no ensino médio em Chicago. Ele estava competindo com Jabari Parkerum recente Barcelona assinando, para ser o melhor jovem jogador da área.

Ele ganhou três medalhas de ouro no nível juvenil com a seleção dos EUA. Faculdades e universidades estavam em cima dele, um projeto cinco estrelas. Ele decidiu ir para Duke, onde permaneceu apenas um ano. Sob o comando do lendário treinador Mike Krzyzewskiele ganhou o título da NCAA, com média de 17,3 pontos e 8,5 rebotes antes de ir para a NBA.

Os Sixers o selecionaram em terceiro lugar geral no draft de 2015, atrás apenas Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell. Ele faria parte do ‘Processo’, a eterna reconstrução pela qual a Filadélfia passou.

Em termos estatísticos, sua primeira temporada acabou sendo a melhor na NBA, com médias de 17,5 pontos e 7,0 rebotes. Ele foi incluído no melhor time novato junto com Towns Kristaps Porzingis, Nikola Jokic e Devin Booker.

No entanto, o Philadephila estava em desordem, começando aquela temporada com 0-18 e acumulando 28 derrotas consecutivas graças às 10 derrotas consecutivas no final da temporada anterior.

Jahlili Okafor, durante sua apresentação com Casademont Zaragoza.EFE

NBA avança

A franquia não comprou Okaforpois estavam mais focados Joel Embiido centro que eles realmente esperavam avançar.

Em 2017 ele pediu uma troca e acabou com o Redes, onde teve um ano sem brilho. De lá, ele foi para o Pelicanos. Em Nova Orleans ele deu alguns sinais de recuperação, mas depois de duas temporadas, ele se juntou ao Pistões.

Seu último NBA o jogo foi com eles em 16 de maio de 2021. Em setembro ele foi mandado de volta para o Nets, que o cortou. Poucos dias depois ele assinou com os Hawks e menos de um mês depois eles se livraram dele sem nunca ter jogado.

Ele deixou a NBA após 247 jogos com médias de 10,4 pontos e 4,7 rebotes. O que poderia ter sido e não foi.

Com as portas da NBA fechadas, Okafor teve uma breve passagem pelo Leões de Zhejiang da Liga Chinesa, e na última temporada jogou pelos Capitanes da Cidade do México, time da G League onde foi dominante: 20,9 pontos e 8,1 rebotes em média. Ele espera continuar assim em Zaragoza, onde chega com um saco de expectativas não cumpridas e com pedigree da NBA.

Apenas quatro escolhas superiores a ele assinaram com equipes ACB: escolhas nº 1 Ralph Sampson e Andrea Bargnani e escolhas nº 2 Derrick Williams e agora, Jabari Parker.