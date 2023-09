O CEO da PFL, Donn Davis, compara o PFL ao UFC, apregoa que ‘pagamos melhor’ e os lutadores não estão ‘sob o controle de alguém’

O PFL tem muitos planos ambiciosos para 2024, mas nenhum maior do que um investimento de US$ 100 milhões feito pela SRJ Sports Investments – uma empresa financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

O acordo tornou a SRJ proprietária minoritária da PFL, mas o mais importante é que o financiamento permitirá que a promoção se expanda para o Médio Oriente, ao mesmo tempo que lhes oferece dinheiro para continuarem a procurar talentos maiores e melhores para encher os cofres dentro da organização. O dinheiro também ajudará o PFL a se manter competitivo diante do UFC, que é de longe a maior e mais lucrativa promoção do MMA.

Com a expansão planejada para pay-per-view em 2024 e o dinheiro recebido do SRJ, o CEO da PFL, Donn Davis, acredita que sua empresa se consolidou como a promoção número 2 no MMA e parece que eles ainda não terminaram de perseguir o UFC. .

“A maior coisa que o PFL fez pela indústria do MMA foi criar oportunidades”, disse Davis ao podcast Front Office Sports. “Antes de nós, se você fosse lutador, não tinha outra empresa premium para ir além do UFC. Sim, você tinha opções, mas elas não tinham distribuição global, pagamento premium, melhor distribuição e marca, ótima organização para trabalhar até o surgimento do PFL.

“Então pense nisso como se você trabalhasse em uma pequena cidade empresarial sem carro. Você tinha que aceitar as opções da empresa que eles lhe deram. Agora existem duas empresas naquela cidade e você tem um carro. Essa é a analogia que gosto de fazer se você é um lutador hoje.”

Davis elogiou duas vantagens específicas que ele diz que o PFL tem sobre o UFC – a mais notável é o pagamento, mas ele também destacou que os lutadores têm mais controle sobre suas próprias carreiras no formato de torneio que o PFL promove.

“O UFC é uma grande empresa, mas a PFL é uma grande empresa”, disse Davis. “Fazemos tudo o que eles fazem e fazemos algumas coisas melhor. Primeiro, pagamos melhor e segundo, você está no controle do PFL. Você não está sob o controle de alguém. O que você faz dentro da jaula controla o seu futuro.

“Nunca tivemos um lutador saindo do PFL em cinco anos. Não somos uma liga alimentadora. Ninguém nunca foi embora. Quando eles chegam aqui, dizem ‘isso é fantástico’ e dois, recrutamos muito dos outros caras. Francis Ngannou sendo o mais recente e o maior. Portanto, acreditamos que nosso sistema de tratar primeiro os atletas lutadores provará ser o melhor sistema a longo prazo. Mas a melhor coisa que podemos fazer pelo lutador, pela indústria e pela nossa própria empresa é ser o lutador primeiro e criar oportunidades.”

Como parte do acordo com a SRJ, a PFL também se comprometeu a lançar uma promoção regional baseada no Médio Oriente e Norte de África, que anda de mãos dadas com marcas como PFL Africa e PFL Europe.

Davis acredita que esse tipo de caça aos melhores lutadores do mundo é outra área onde o PFL supera o UFC.

“O UFC não fala muito sobre isso”, disse Davis. “Eles gostam de ter como Dana [White] escolha pessoas que ele acha que lutam bem. Temos um sistema muito mais sistemático e muito mais global do que apenas um cara. Observamos cerca de 10.000 combatentes em todo o mundo. Pense nisso em termos de beisebol: você está procurando talentos únicos A, AA, AAA e da Liga Principal. Obviamente, o maior talento do mundo luta na liga global PFL, mas são apenas 72 lutadores por ano. É isso entre 10 mil lutadores que podem competir nesse nível.

“Na série PFL Challengers, tem mais 100 lutadores que podem lutar na série PFL Challengers. PFL Europa, PFL Médio Oriente, PFL África, são regionalizados, mas isso é outro nível de talento e, obviamente, oferecemos contratos de desenvolvimento por baixo disso. Portanto, temos bancos de dados, bem como relacionamentos, bem como caçadores de talentos em todo o mundo para tentar manter nossos olhos na bola até a bola de beisebol A em todo o mundo com esses 10.000 lutadores.”

Com planos de pay-per-view e expansão global em pauta para 2024, Davis também abordou a possibilidade de o PFL crescer ainda mais ao absorver potencialmente outra grande promoção de MMA.

Há meses correm rumores de que o PFL pode adquirir o Bellator MMA da Paramount, o que daria à promoção um grande fluxo de talentos.

Davis não abordou diretamente o Bellator MMA, mas deu a entender o que poderia fazer com que a PFL se interessasse em adquirir outra promoção de MMA.

“Quando você olha para outras empresas de MMA, eu focaria no talento e no talento do lutador”, disse Davis. “Essa é realmente a única coisa de valor agora que o PFL se estabeleceu como o número 2 em todas as métricas. Já temos marca premium. Já temos o melhor produto da TV. Já temos distribuição global com os principais parceiros de mídia em 150 países. Já temos a infraestrutura de negócios com receita que mais cresce. Portanto, nenhuma outra empresa nos oferece nada além de gostarmos dos talentos de lutadores que existem em outras empresas. Eles adquiriram alguns grandes lutadores.

“O UFC não tem o monopólio dos grandes lutadores. O PFL não tem o monopólio dos grandes lutadores. Grandes lutadores existem em todos os lugares. Agora, esses grandes lutadores tendem a assinar contratos a cada dois anos para que possamos adquiri-los dessa forma, mas se houvesse lutadores suficientes para adquirirmos de uma só vez, seria uma oportunidade interessante.”

Davis parece confiante no plano de negócios do PFL, mesmo enfrentando o UFC, especialmente com esse investimento de US$ 100 milhões agora garantido.

“Nos últimos cinco anos, muitas pessoas disseram que amamos esse produto, amamos essa visão – eles terão dinheiro suficiente para enfrentar aquele grande cão do UFC?” Davis disse. “Bem, agora nós fazemos.”