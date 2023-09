O chá de bebê com tema Disney de Kourtney Kardashian pode ter sugerido o nome

Kourtney Kardashian organizou um chá de bebê épico para ela e Travis BarkerO futuro filho do garoto está junto… e alguns fãs estão vendo a floresta em busca das árvores no nome potencial do garoto.

A festa temática da Disneylândia aconteceu no domingo e parece ter sido realizada na mansão Calabasas – com o quintal sendo transformado em uma recriação do famoso parque temático… completo com sinalização da Disney, orelhas de Mickey Mouse e até mesmo o Dapper Dança!

Na verdade, o acampamento de Kourtney deu tudo de si aqui… no entanto, em uma das intrincadas decorações da festa – uma macieira no estilo de ‘Branca de Neve’ – as pessoas notaram que um monte de cartões com notas escritas à mão estavam sendo pendurados. .. e alguém ampliou um deles.

Há uma nota que pode ser lida parcialmente… e parece mencionar o nome de um bebê. É difícil decifrar na íntegra – mas o que parece dizer é… “Que Baby Rocky tenha… uma vida cheia de amor.” O resto está muito embaçado, mas aparentemente mais votos de felicidades.

Fãs com olhos de águia viram isso … e já há especulações de que Kourtney e Travis podem estar nomeando seu filho Rochoso. Claro, também poderia ser uma referência ao fato de TB ser um roqueiro – mas, de qualquer forma, isso gerou muita conversa online.

O tempo dirá como eles acabarão chamando o novo Baby Barker… mas Rocky não é tão ruim assim.

De qualquer forma, o resto da festa foi de primeira linha em termos de explosões lideradas por Kardashian. Como dissemos, as lembrancinhas foram incrivelmente bem pensadas e detalhadas – e parece que eles não pouparam nenhuma despesa para fazer o berço parecer que veio direto de Anaheim.

Aliás, Travis estava mascarado enquanto se misturava com amigos e familiares… ele está com COVID agora. Também parece que as pessoas mantiveram o distanciamento social o tempo todo – segurança em primeiro lugar.

Quanto a Kourtney, ela parece estar quase pronta para nascer… o bebê provavelmente nascerá a qualquer momento. Ela estava toda sorrisos e de um humor incrivelmente bom com base no que podemos ver.

Claro, a razão pela qual isso é significativo é porque ela caiu na mira de um prefeito de outra cidade chique perto da rodovia … e essa seria Malibu.



Como relatamos… O prefeito Silverstein criticou as autoridades da cidade pelo que ele afirma ter sido eles dobrando os joelhos aos organizadores de uma festa Poosh – que é obviamente a marca de bem-estar de Kourtney. Ele alegou que as pessoas que organizaram isso obtiveram luz verde para eventos especiais de última hora… e ele suspeita que isso foi feito em circunstâncias duvidosas.

Felizmente, Kourtney não mora em Malibu… e ela estava longe daquele drama neste fim de semana.