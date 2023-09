O chute barato de DK Metcalf, dos Seahawks, indigna os fãs e gera pedidos de suspensão

Óm dos homens menos populares da NFL atualmente é Seattle Seahawks receptor amplo DK Metcalfdepois de um jogo particularmente desagradável contra o Rams de Los Angeles.

Foi a abertura da temporada do Seahawks e ficou muito claro que Metcalf estava lutando para lidar com a pressão no quarto período.

Pete Carroll fala com Richard Sherman sobre seu futuroTwitter / O Volume Esportes

Ele apareceu para jogar Carneiros zagueiro Ahkello Witherspoon para o chão, com a peça nem perto da dupla.

Foi desnecessário e resultou em uma penalidade provocativa de 15 jardas para o Seahawks. Posteriormente, eles renderam dois sacks nas jogadas seguintes e foram forçados a chutar a bola para longe faltando pouco mais de três minutos para o final, perdendo o jogo por 30-13.

Fãs reagem ao jogo sujo de DK Metcalf

Como era de se esperar, muitos fãs foram rapidamente às redes sociais e compartilharam sua raiva contra Metcalf que se tornou o inimigo público número um da noite.

Muitas perguntas válidas foram feitas, como “Qual foi o contexto disso?”, enquanto um fã simplesmente disse “Bani-lo”.

Mesmo aqueles que se consideram fãs de Metcalf não conseguia entender por que ele escolheu tomar esse curso de ação.

“Eu gosto DKmas foi um tiro direto e barato, e ele deveria ter sido expulso”, disse um fã.

Outro tema comum era que as pessoas pensavam que isso não era incomum para Metcalf.

“Um tiro barato de Metcalf? Nunca vi isso antes”, afirmou um fã, ironicamente.

“Especialista em tiro barato, tudo bem”, acrescentou outro.

Houve vários apelos Metcalf receber uma suspensão das autoridades para a verificação corporal.

“Isso deveria ser uma suspensão de um jogo”, disse um torcedor.

Teremos que esperar para ver se a NFL decide tomar alguma ação adicional contra o Seattle Seahawks receptor amplo.