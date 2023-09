O companheiro de equipe de Messi, Jordi Alba, usou uma camiseta branca de grife ‘incrivelmente cara’ na final da US Open Cup

EUO Inter Miami estava cambaleando Lionel Messi e as lesões de Jordi Alba na final da US Open Cup contra o Houston Dynamo. Os dois ex-jogadores do Bara foram forçados a assistir ao jogo no DRV PNK Stadium Suite. Ambos chegaram com roupas normais e Jordi Alba se destacou por sua escolha de moda ousada e cara.

À primeira vista, a camiseta com um hambúrguer de arco-íris e as palavras ‘Kiss Me’ pode parecer comum, mas está longe disso. A camiseta branca oversized é feita pela Acne Studios, marca conhecida por sua “abordagem experimental do minimalismo escandinavo”.

Quanto custa a camisa de grife de Jordi Alba?

A camisa ‘Kiss Me’ de Jordi Alba, chamada de Enrik Teetem um preço de varejo de $ 220 . Enquanto o primeiro Barcelona e Seleção Espanhola obteve ganhos consideráveis ​​ao longo de sua carreira no futebol, o custo da camisa aparentemente simples é surpreendente.

O site do varejista descreve a camisa com a seguinte legenda: “No centro do palco está um hambúrguer tingido de arco-íris e o mascote sueco ‘Face’ hasteia a bandeira.