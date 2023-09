O Concurso IPEA, com salários de R$ 20 MIL, vai participar do edital unificado?

O Concurso IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) vai participar do edital unificado? Muito se especula sobre a situação.

Ao todo serão 80 vagas para nível superior para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa. Os salários são atrativos podendo passar de R$ 20 mil.

Sobre o edital unificado

Um concurso unificado é uma modalidade de seleção pública em que múltiplos órgãos ou entidades realizam um processo seletivo conjunto para preencher vagas em cargos públicos.

Essa abordagem é adotada com o objetivo de otimizar recursos, economizar tempo e facilitar o acesso dos candidatos a oportunidades de emprego público. Aqui estão alguns pontos-chave sobre concursos unificados:

Participação de Vários Órgãos: No caso de concursos unificados, dois ou mais órgãos ou entidades públicas decidem realizar um único processo seletivo para preencher vagas em cargos semelhantes ou relacionados. Economia de Recursos: A realização de um concurso unificado pode resultar em economia de recursos financeiros e humanos para os órgãos envolvidos, já que eles compartilham os custos associados à organização do processo seletivo. Facilidade para Candidatos: Candidatos interessados em diversos órgãos podem se beneficiar com a simplificação do processo de inscrição, já que podem concorrer a várias vagas com uma única inscrição. Critérios Comuns: Os concursos unificados costumam estabelecer critérios comuns, como requisitos de escolaridade, conteúdo programático e etapas de seleção, para todos os órgãos participantes. Transparência: A divulgação de informações sobre datas, locais de prova, critérios de avaliação e outros detalhes relevantes deve ser transparente e acessível a todos os candidatos.

Organização: Para evitar confusões, os editais dos concursos unificados costumam ser organizados de forma clara, indicando a qual órgão ou entidade cada seção se refere. Preenchimento Diversificado: Candidatos podem escolher se desejam se inscrever apenas para um órgão específico ou para todos os órgãos participantes do concurso unificado. Vantagens para Órgãos Públicos: A abordagem de concursos unificados pode ser vantajosa para os órgãos públicos, pois eles podem compartilhar a infraestrutura e os procedimentos necessários para a realização do processo seletivo.

O concurso IPEA será unificado?



Segundo as últimas informações do Instituto, o concurso IPEA não será unificado. Vale destacar que os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 20.924,79. Além disso, os aprovados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 658.

No que se refere ao andamento do certame, o edital está em processo de escolha da comissão. O grupo será responsável por cuidar da seleção e escolher a banca organizadora.

O último concurso IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) ocorreu em 2008, com a oferta de 80 vagas para preenchimento imediato, além da formação de cadastro reserva de pessoal. As vagas eram destinadas a cargos de nível superior e a seleção foi organizada pelo Cespe/UnB, atual Cebraspe.

Os cargos oferecidos no concurso IPEA, juntamente com suas respectivas remunerações, foram os seguintes:

Analista de Sistemas: Salário de R$ 8.501,05. Técnico de Desenvolvimento e Administração: Salário de R$ 8.501,05. Técnico de Planejamento e Pesquisa: Salário de R$ 10.905,76.

Provas Concurso IPEA

O concurso contou com as seguintes fases:

Provas Objetivas: São provas de múltipla escolha, em que os candidatos escolhem a resposta correta entre várias alternativas. Elas geralmente testam o conhecimento geral do candidato sobre os temas relacionados ao cargo ou à área de atuação. Provas Dissertativas: São provas escritas em que os candidatos precisam desenvolver respostas mais detalhadas e argumentativas para questões específicas. Geralmente, essas provas avaliam a capacidade de análise, argumentação e redação do candidato. Prova Prática: Essa etapa é comum em concursos que exigem habilidades práticas específicas, como motoristas, operadores de máquinas, técnicos em informática, entre outros. Os candidatos realizam tarefas práticas relacionadas ao cargo. Prova Oral: Algumas seleções incluem uma entrevista oral em que os candidatos precisam responder a perguntas feitas por uma banca examinadora. Isso é comum em concursos para cargos que exigem comunicação verbal eficaz, como juízes, advogados e professores. Análise de Títulos: Nessa etapa, são avaliados os títulos e certificados acadêmicos dos candidatos, como diplomas de graduação, pós-graduação, cursos de especialização, publicações acadêmicas, entre outros. Essa fase geralmente concede pontos adicionais aos candidatos com qualificações relevantes.