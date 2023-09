O crescente problema de luta da NFL: a peruca voa na última briga no Levi’s Stadium

CSemana após semana, inúmeras brigas acontecem entre fãs em Estádios da NFL. As razões são sempre obscuras, embora muitas vezes o álcool tenda a estar envolvido. O última briga de fãs aconteceu no Levi’s Stadium no Thursday Night Football, onde a peruca de uma mulher foi arrancada de sua cabeça.

A briga parece ser entre mulheres, a princípio, até que vários homens se envolvem. Com vários socos e chutes sendo desferidos. No vídeo, é possível ver um homem se envolvendo na briga, apesar de estar sentado do outro lado do corredor. Os espectadores briguentos estão todos vestindo equipamento 49ers.

ASSISTIR: fãs começam uma briga massiva no Levi’s Stadium na TNF

Peruca voa na última briga da NFL: fãs dão socos violentos no Levi’s StadiumTW/@T_Stephenson1

Brigas de fãs da NFL: um problema constante todas as semanas

Apesar da forte presença de seguranças nas arquibancadas, a quantidade de brigas não cessa. Somente na semana 2, um torcedor do Bengals levou uma cabeçada e foi nocauteado do lado de fora do Paycor Stadium. A tragédia aconteceu na mesma semana no Dolphins vs Patriots, quando um torcedor dos Pats perdeu a vida após levar um soco e cair no chão.

Na Europa, os estádios geralmente proíbem a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios (fora das suítes). Isto é feito precisamente para evitar incidentes como estes, embora isto pareça um solução improvável na América do Norteonde cerveja e licores se tornaram um produto básico nos negócios de catering em instalações esportivas.