O desfile de moda da Victoria’s Secret retorna, vá aos bastidores com as modelos

A Victoria’s Secret reformulou seu desfile de moda depois de alguns anos fora do ar, mas agora está de volta e uma coisa permanece a mesma… as modelos ainda estão gostosas.

Estavam falando Gigi Hadid , Candice Swanepoel , Hailey Bieber , Campeã Abby , Amélia Gray Hamlin , Candice Huffine , Paloma Elsesser dar Ceval Omar … quem é quem dos modelos VS.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Confira a galeria… as fotos dos bastidores certamente terão algo para despertar seu interesse.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Victoria’s Secret trouxe as grandes armas para seu grande retorno… com uma participação especial de Gato Doja !!!

VS cancelou seu programa anual em 2019 em meio ao declínio da audiência e controvérsias da TV… e agora está de volta com um programa de 85 minutos transmitido no Amazon Prime Video, disponível agora.