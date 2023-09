O diretor de ‘Friends’ revela o verdadeiro motivo pelo qual uma personagem foi descartada: ela não era engraçada

Óne sitcom que resistiu ao teste do tempo é ‘Amigos’pois ainda é um dos mais assistidos programas de televisão no mundo.

Ao longo de suas 10 temporadas e 236 episódios, foram diversas histórias e diversos diretores.

Courtney Cox premiada estrela de Hollywood com co-estrelas de ‘Friends’

Um deles foi James Burrowsque dirigiu 15 episódios entre 1994 e 1998.

Por que ‘Friends’ se livrou de Emily

Tocas agora abriu seu tempo trabalhando com Helen Baxendalequem jogou Emilya namorada e depois esposa de Ross.

Ele explicou por que os produtores do programa decidiram se livrar dela mais cedo do que esperavam quando o personagem foi criado.

“Em ‘The One with All the Rugby’, eu dirigi Ross com sua nova namorada e futura noiva, Emily (Helen Baxendale),” Tocas escreveu em seu livro “Dirigido por James Burrows”.

“Ela era legal, mas não particularmente engraçada.

“David Schwimmer não tinha ninguém para rebater. Foi como bater palmas com uma mão.

“Em sitcoms e em qualquer tipo de comédia romântica, o engraçado é tão importante quanto a química.

“A fase off-again – a calmaria antes do próximo on-again – tem que ser interessante e engraçada também.

“Descobrimos que qualquer nova namorada para Ross precisava ser tão engraçado quanto Rachel.

“Muitas vezes, você não pode reformular o elenco devido a prazos apertados de filmagem ou outras considerações logísticas.

“Às vezes você inicia um arco e não dá certo, então você tem que se livrar daquela pessoa. Se for um jogador diurno, é um adeus rápido.”

Eventualmente, o show se livrou de Emily também, mas não antes que a história se desenrolasse, com Ross e Emily tendo um casamento em Londres.