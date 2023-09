O diretor de ‘Saw X’ diz que policiais foram chamados durante a sessão de edição

Kevin Greutert contou a história angustiante para NME … dizendo que o editor principal de ‘Saw X’, Steve Forn, recebeu uma visita por 5-0 enquanto estava emendando o filme – particularmente, durante o design de som para uma cena realmente horrível … onde um personagem fica com os olhos sugados.

Veja como KG disse… “Houve uma batida na porta. Temos a campainha [camera] vídeo da polícia chegando, [Forn answering the door] e a polícia dizendo: ‘Os vizinhos [have been] ligando e dizendo que alguém está sendo torturado até a morte aqui.'”