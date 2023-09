FWorms receptor amplo da NFL Antonio Brownconhecido por sua natureza franca e travessuras controversas, mais uma vez gerou polêmica com uma série de mensagens em X comparando o coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers Matt Canadá para Adolf Hitler.

Marromque jogou nove temporadas com o ladrõescriticou do Canadá sistema ofensivo, que tem lutado para ter um desempenho eficiente nesta temporada.

Em sua recente explosão nas redes sociais, Marrom editou grosseiramente uma imagem de Canadáadicionando um bigode que lembra de Hitler e dublando ele “Adolfo Canadá” em uma postagem subsequente.

O infeliz discurso de Antonio Brown chegou ao feriado judaico

O momento dos tweets de Brown causou espanto por dois motivos.

Em primeiro lugar, eles vieram depois que os Steelers garantiram uma Vitória por 23-18 sobre o Las Vegas Raiders, acumulando o melhor da temporada 333 jardas no ataque, melhorando seu histórico para 2-1 para a temporada.

Em segundo lugar, estes tweets controversos foram publicados durante Yom Kipuro dia mais sagrado do Calendário judaicoo que aumentou ainda mais a indignação.

Sem surpresa, as postagens de Brown foram recebidas com repercussão nas redes sociais, com muitos usuários criticando o primeiro Estrela da NFL para ele comparação insensível e a momento inadequado de seus comentários.

Um usuário comentou “Comparar um coordenador ofensivo a Hitler parece uma marca para Antonio Brown”enquanto outro exclamou, “Cara precisa que seu Twitter seja retirado”. Outro usuário disse “O CTE está em chamas novamente” em referência a Marrom afirma ter o doença cerebral sofrido por alguns jogadores de futebol.

Essa não é a primeira vez Marrom criticou publicamente Canadá e expressou seu interesse infundado em assumir o cargo de Coordenador ofensivo do Steelers.

Enquanto o Ladrões’ lutas ofensivas alimentaram apelos por Canadá ser substituído, Marrom comparação com Hitler foi amplamente condenado como desequilibrado e ofensiva.

A saída cheia de drama de AB no último jogo da NFL

A última vez Antonio Brown pisou em um campo de futebol estava em Janeiro de 2022 quando ele era membro do Tampa Bay Buccaneers.

Marromque não é estranho às travessuras dramáticas, bizarramente tirou o uniforme e saiu furioso do campo no meio do Bucs jogo contra o Jatos no Estádio MetLife quando seu time estava perdendo 10-24 no 3º trimestre. O Bucs acabou fazendo um retorno liderado por Tom Brady depois AB saiu, vencendo o jogo 27-23.