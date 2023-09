O DNA do suspeito de serial killer de Gilgo Beach corresponde às principais evidências de pizza

O suposto assassino em série de Gilgo Beach é quase certamente aquele que as autoridades procuram há anos – isto de acordo com os promotores, que agora dizem que a prova está na pizza.

Rex Heuermann compareceu ao tribunal na quarta-feira para uma audiência de status… e os promotores anunciaram alguns grandes desenvolvimentos no caso – incluindo a alegação de que o DNA recentemente coletado de Heuermann (por meio de esfregaço de bochecha) de fato corresponde ao perfil de DNA que encontraram em uma crosta de pizza descartada … que foi a chave para desvendar tudo isso.

Agora, após mais testes… o escritório do promotor está dizendo que não há dúvida de que o DNA encontrado na pizza pertence a Heuermann. Essencialmente, eles estão declarando que têm o seu homem.

Embora os promotores insistam que o DNA da pizza corresponde… a equipe de defesa de Heuermann fez questão de enfatizar no tribunal que o DNA do folículo capilar não é tão claro… argumentando que o cabelo poderia pertencer a outras pessoas, embora a polícia tenha alegado 99,96% da população norte-americana pode ser excluída com segurança como compatível.