O drama de Neymar e Mbappé no Instagram: por que eles pararam de se seguir?

KO tempo de ylian Mbappe e Neymar juntos no Paris Saint-Germain já acabou há algum tempo, mas agora eles nem se seguem no Instagram.

Durante a última pausa internacional, as estrelas do futebol global que possuem 320 milhões de seguidores no Instagram, perderam cada uma um seguidor notável. Os camisas 10 francês e brasileiro passaram de criar magia em campo a um relacionamento rompido além dele, deixando os fãs se perguntando: como eles chegaram aqui?

Por que Neymar deixou de seguir Mbappé no Instagram?

Alguns fãs mais atentos estão apontando para as postagens de Mbappe sobre jogadores que deixaram o PSG no ano passado. O francês fez uma postagem de despedida sincera no Instagram para Messi quando ele partiu para o Inter Miami, mas não para Neymar quando ele se mudou para o clube saudita Al-Hilal. Além disso, Mbappe postou fotos com outros integrantes do elenco que encontraram novos clubes e republicou mensagens de despedida da conta do PSG em seu story.

O momento do abandono mútuo sugere que o ponto de ruptura para Neymar pareceu ser a história de despedida de Mbappé a Marco Verratti, que também aceitou a transferência para a Arábia Saudita, embora ninguém saiba ao certo o motivo.

A relação conturbada de Neymar e Mbappé no PSG

O relacionamento de Neymar e Mbappé floresceu rapidamente em campo em Paris. Nos cinco anos em que estiveram juntos no clube, somaram 335 gols pelo clube em todas as competições.

No entanto, com o tempo, as tensões cresceram entre eles. Na temporada passada, o L’Equipe informou que Neymar sentiu que Mbappe estava tentando forçá-lo a deixar o clube no verão. Os dois brigaram para ver quem cobraria o pênalti no início da temporada, e então Neymar foi flagrado gostando de uma postagem que sugeria que Mbappé tinha mais influência sobre o clube por causa de seu novo contrato.

A realidade é que embora a relação não tenha sido perfeita, também produziu resultados históricos no Paris Saint-Germain. Apesar dos sinais de tensão, os fãs de ambos os jogadores ficaram chocados e tristes ao ver o relacionamento chegar ao fim virtual desta forma.