O Dream Team e seus outros erros

Tele Estados Unidos‘perda para Alemanha no Copa do Mundo Fiba 2023 acrescenta ao museu de horrores do Dream Team. Desde 1992, os Estados Unidos nem sempre saem na frente, principalmente quando se trata de Copas do Mundo.

O torneio deste ano será o quinto Campeonato Mundial desde o Dream Team original em que os EUA não conseguiram chegar ao topo do pódio.

Após a chegada de Jordan, Magia, Pássaro e companhia, os EUA venceram os Jogos Olímpicos de 1992 e a Copa do Mundo de 1994, recuperando em ambos os casos de forma brilhante o trono perdido para o URSS em Seul 1988 e Iugoslávia em 1990, respectivamente.

No que diz respeito às Olimpíadas, desde 1992, eles falharam apenas uma vez, com seis medalhas de ouro em sete torneios. Não venceram em Atenas 2004, onde terminaram em terceiro, atrás Argentina e Itália com um time que incluía jogadores como Tim Duncan, Carmelo Anthony, Allen Iverson, LeBron James e Dwayne Wade.

Confiáveis ​​nas Olimpíadas, já que o torneio continua prestigiado nos EUA, eles não têm sido tão confiáveis ​​nas Copas do Mundo nos últimos anos. Desde 1994 com o Dream Team II, eles levaram para casa apenas duas medalhas de ouro em sete campeonatos, ambos consecutivos em 2010 e 2014.

Em 1998, quando Iugoslávia vencidos, os EUA terminaram em terceiro com um time que estava sem jogadores devido ao bloqueio da NBA.

No entanto, 2002 foi um desastre de proporções épicas. A Copa do Mundo foi disputada em Indianápolis, com a Iugoslávia vencendo novamente e terminando em sexto lugar para os anfitriões EUA, seu pior resultado até então.

Em 2006, Espanha conquistou sua primeira medalha de ouro e os Estados Unidos terminaram em terceiro depois de perder para Grécia nas semifinais. Os americanos escolheram jogadores como Wade, Elton Brand, Chris Paul, LeBron, Melo e Chris Bosh. Foi o terceiro torneio consecutivo sem ouro na Copa do Mundo e isso os impulsionou a construir grandes times em 2010 e 2014, quando reconquistaram o trono.

Em China em 2019, os EUA ficaram aquém mais uma vez na Copa do Mundo e a seleção terminou ainda pior que em Indianápolis, em sétimo lugar, após perder nas quartas de final para França.

Agora, em 2023, o máximo que conseguem é um terceiro lugar que fica aquém das expectativas que tinham antes do início do torneio.