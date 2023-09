O ex-arremessador dos Yankees David Wells faz discurso retórico contra a cultura “acordada” e diz que “todos deveriam carregar uma arma”

Tele Ianques de Nova Iorque realizou seu anual “Dia dos veteranos“no sábado, desta vez comemorando o time de 1998 que venceu 114 jogos e ergueu o Troféu da World Series.

Entre os convidados estava o arremessador David Wells, que teve um recorde de 18-4 com um ERA de 3,49 e 163 eliminações durante a temporada de 1998. Wells causou impacto inicial no evento ao cobrir o Nike swoosh em sua camisa dos Yankees e ele explicou por que tomou essa decisão.

“Eu odeio Nike. Eles estão acordados. Estamos em um mundo diferente. É uma droga. É por isso que todos deveriam portar uma arma.“

Wells também disse que iria nunca mais beba Bud Lightseguindo a parceria da empresa com um influenciador transgênero.

Com os Yankees no meio de uma temporada decepcionante, Wells foi questionado sobre o desempenho do time atual. Ele usou a plataforma essencialmente para criticar as equipes por serem muito brandas com os jogadores nos dias de hoje. MLB.

Se você não estiver fazendo o trabalho em campo, e se eu fosse GM, começaria a mandar uma mensagem. Não me interessa quem foi… mande aquele filho da mãe para Triple-A ou Double-A e mande-lhe um sinal de alerta. Eles fizeram isso comigo. Eles fizeram isso com muitos de nós naquela época. Não me importa quanto dinheiro você está ganhando. Envie uma mensagem para eles e deixe-os sentar e pensar sobre isso. Acho que agora eles os mimam demais. Eles cuidam deles.

David Wells critica os jogadores por serem gentisBryan Hoch/Twitter

Wells encerrou seu eterno discurso contra a maneira como as coisas são feitas hoje em dia com um discurso de despedida em direção à análise, citando as mudanças como o relógio de campo que foram implementadas para tornar o beisebol mais atraente para os espectadores casuais.

Isso é análise. Eles dizem (aos jogadores) certas coisas. Para mim, pessoalmente, está estragando o jogo porque esses caras não têm livre arbítrio para serem eles mesmos e irem lá e encontrarem sua própria identidade. Porque eles estão tendo uma identidade trazida a eles. Existe um plano de jogo. Nosso plano de jogo era ir lá e vencer, como vamos fazer isso? Os nove melhores jogadores vão jogar.

Não seria surpreendente se Wells não fosse convidado para o próximo evento público dos Yankees.