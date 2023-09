O ex-astro da NFL Ricky Williams defende o uso de maconha como opção de tratamento para jogadores

Fvermes NFL correndo de volta Ricky Williams está pressionando para que a liga permita a maconha como opção de tratamento para os times. Williams, que ficou famoso por abandonar a liga devido à sua política antidrogas no que diz respeito à cannabis, ainda defende o uso de tratamentos à base de maconha após os jogos.

“Eu adoraria ver a cannabis como uma daquelas coisas que o treinador está caminhando até o altar e oferecendo aos jogadores”, disse Williams. TMZ essa semana. “Temos uma mensagem autêntica e as pessoas estão cultivando flores realmente incríveis que podem realmente ajudar as pessoas a se sentirem melhor.”

Williams, que jogou pelo Santos de Nova Orleans, Golfinhos de Miamie Corvos de Baltimore durante seu tempo na NFL, perdeu uma parte significativa de sua carreira devido a violações da política de abuso de substâncias. Embora a liga tenha suavizado sua posição em relação à maconha, Williams acredita que ainda há progresso a ser feito.

“A verdade é que, para os jogadores de futebol, precisamos de algo porque dói, e você fica todo agitado e é difícil se acalmar e dormir”, disse Williams. “Se pudermos ser uma pessoa capaz de fazer essa conexão no lado da cannabis, isso será ótimo para nós”.

Willians não está sozinho

Willians não está sozinho em sua defesa do uso de maconha no NFL. Muitos jogadores falaram sobre os benefícios do uso da cannabis como analgésico e alternativa aos tratamentos à base de opióides. No entanto, a liga ainda proíbe o uso de maconha e os jogadores que testarem positivo para a droga podem enfrentar suspensão e multas.

Apesar disso, Williams manteve o compromisso de promover o uso da maconha para vários benefícios à saúde. Ele ainda possui uma marca de cannabis chamada “Highsman”, que supostamente está indo bem.

“Estamos tentando criar uma marca que seja autêntica, baseada em nossa experiência e conhecimento sobre cannabis”, disse Williams. “Estamos tentando criar algo de que possamos nos orgulhar e em que as pessoas possam confiar. Temos muito trabalho a fazer, mas estamos entusiasmados com isso. Acreditamos no que estamos fazendo e acreditamos no plantar.”