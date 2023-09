O ex-GM acredita que os Cardinals deixarão Kyler Murray: “Eles estão mudando sua cultura”

Nnão se espera muito de 2023 Cardeais do Arizona. O astro quarterback do time continua afastado dos gramados, se recuperando de uma lesão no joelho, e o técnico não nomeou um novo titular para a posição vital – menos de uma semana antes do início da temporada. Muitos criadores de probabilidades dizem que o Cardeais terá o pior histórico do NFL esta estação.

Mas é o que vem depois desta temporada que pode ser tão fascinante. Um ex-gerente geral da NFL acredita Arizona talvez já tenha tomado a ousada decisão de não jogar Kyler Murray em 2023 – já que o novo front office da equipe pode ter planos de negociá-lo no próximo ano.

Os Cardeais podem fazer isso?

Falando sobre o Show de Pat McAfeeantigo Invasores executivo e Marrons Director Geral Michael Lombardi disse isso desde Murraycontrato de cinco anos no valor de US$ 230 milhões com a Cardeais está repleto de garantias financeiras em caso de nova lesão, o Arizona provavelmente o manterá fora de campo o máximo que puder nesta temporada.

“Acho que isso lhes dá a oportunidade de continuar examinando (Murray)” Lombardi disse. “Ele está fora de campo, não pode se machucar mais do que já está e isso evita que eles tenham lesões, garanta isso”.

Além das considerações financeiras inerentes à garantia total do contrato de Murray caso ele se machuque novamente, Lombardi destacou que o novo grupo de cérebros dos Cardinals – o gerente geral Montanhas Ossenfort e treinador principal Jonathan Gannon – não redigiu Murray. A antiga escolha nº 1 do draft e Troféu Heisman vencedor pode não se adequar à nova filosofia organizacional.

“(Murray) estaria entre os 15 zagueiros mais bem pagos assim que você remover o que os Cardinals pagaram a ele. Eles precisam tomar essa decisão – eles estão mudando a cultura, eles nos disseram isso”, disse Lombardi. McAfee. “Eles se livraram de (DeAndre) Hopkins. Eles se livraram de (Isaías) Simões. Eles estão mudando sua cultura, isso é muito importante para sua equipe, e a nova equipe não terá nenhum relacionamento real com ninguém no futuro.”

O enigma de Calebe

Outra coisa em jogo Arizona pode ser o surgimento de um talento de nova geração como quarterback – e ele estará disponível no topo da Draft de 2024 da NFLonde o Cardeais é amplamente esperado que escolham.

Isso é Calebe Williamso quarterback do Trojans da Universidade do Sul da Califórnia. Willians ganhou o Heisman temporada passada e iniciou 2023 com uma exibição eletrizante contra Nevada.

Antes da semana 1 contra o Comandantes de Washingtonas opções de quarterback dos Cardinals são Josué Dobbs e escolha de quinta rodada de 2023 Música Clayton – nem um comprovado NFL iniciante. Alguns observadores e analistas pensam que isto faz parte do plano de jogo do Arizona – mantenha Murraymanter o valor comercial intacto por não jogar com ele, convocar Williams na próxima primavera e entregar a ele as chaves da franquia. É claro que Murray jogará futebol americano da NFL novamente – mas ninguém sabe se ele o fará pelo time que o convocou.