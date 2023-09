O ex-Jason Alexander, de Britney Spears, foi expulso da academia, onde supostamente perseguiu uma mulher

Jason era membro do Life Time em Franklin, TN, mas um gerente da academia nos disse que Jason foi oficialmente expulso.

Fomos informados de que Jason teve sua adesão revogada depois que a polícia abriu uma investigação sobre as alegações de que ele estava perseguindo uma mulher na academia.

TMZ contou a história … Jason estava preso por perseguição no mês passado e sua suposta vítima afirma que ele a seguiu até o estacionamento da academia, onde ela diz que disse a ele para deixá-la em paz, apenas para Jason explodir seu telefone com toneladas de ligações e mensagens de texto.

A mulher diz que Jason apareceu na casa dela, passando de carro algumas vezes no dia seguinte ao suposto confronto no estacionamento… e ela também diz que ele a abordou na piscina da academia quando ela estava com o filho.