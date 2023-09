O ex-técnico da seleção feminina da Espanha, Jorge Vilda, acrescentou para investigar o beijo de Rubiales com uma jogadora

Fex-técnica da seleção feminina da Espanha Jorge Vilda foi intimado a comparecer perante um juiz na investigação envolvendo o ex-presidente da federação de futebol Luis Rubiales por beijar uma jogadora na boca depois que o time conquistou o título da Copa do Mundo Feminina no mês passado, disseram autoridades judiciais na quarta-feira.

Vilda e outros dois dirigentes da federação foram intimados a comparecer como investigados. Espera-se que eles estejam no tribunal em 10 de outubro.

Três jogadores da seleção nacional já haviam sido convocados como testemunhas. A agência de notícias espanhola EFE disse que eles eram ALexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez.

Procuradores do Estado espanhol acusaram Rubiais de agressão sexual e coerção por beijar Jenni Hermoso nos lábios sem seu consentimento durante a cerimônia de premiação após a final da Copa do Mundo Feminina na Austrália.

De acordo com uma lei de consentimento sexual aprovada no ano passado, Rubiales poderá enfrentar uma multa ou uma pena de prisão de um a quatro anos se for considerado culpado de agressão sexual. A nova lei eliminou a diferença entre “assédio sexual” e “agressão sexual”, sancionar qualquer ato sexual não consentido.

Vilda foi substituída como técnica pouco depois da final da Copa do Mundo. Ele estava entre os acusados ​​de supostamente tentar convencer Lindo para apoiar Rubiales após o beijo.

Rubiales acabou renunciando e os jogadores encerraram o boicote à seleção nacional após receberem algumas garantias de mudança dentro da federação. Como resultado, alguns dirigentes da federação já foram demitidos.