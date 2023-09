O filho de Deion Sanders, Shedeur, lidera a vitória de retorno dos Buffaloes em 2 OTs contra o Colorado State Rams

Shedeur Sanders lançou um passe TD para Michael Harrison na segunda prorrogação depois de liderar uma corrida de 98 jardas para empatar o jogo faltando 36 segundos para o final do quarto período e o 18º lugar Colorado se reuniram para vencer Estado do Colorado 43-35 na madrugada de domingo diante de uma casa cheia de celebridades.

Sanders conectou-se com Harrison para uma pontuação de 18 jardas e então encontrou um espaço aberto Xavier Tecelão na conversão de 2 pontos. A defesa colorada partiu daí, com Trevor Woods interceptando Brayden Fowler-Nicolosi‘s passa na quarta para 23 para encerrar o jogo quase às 12h30, horário local.

Deion Sanders fala à equipe sobre os comentários do técnico do Colorado StateBúfalos do Colorado

Isso deu início a uma celebração enquanto os fãs corriam para o campo pela segunda semana consecutiva. No primeiro OT, Sanders esperou pacientemente no bolso até que Harrison abriu para uma pontuação de 3 jardas. Fowler-Nicolosi seguido de conexão com Tory Horton em uma pontuação de 8 jardas.

Faltando 2:06 para o final do quarto período, Sanders and the Buffaloes (3-0) recuperaram a bola na linha de 2 jardas e perdiam por 28-20. Ele liderou o Búfalos em uma corrida de sete jogadas que culminou com um passe TD de 45 jardas para Jimmy Horn Jr.. com 36 segundos restantes. Sanders acertou Harrison para a conversão de dois pontos.

Um azarão de 23 1/2 pontos, o Carneiros liderou a maior parte do jogo. O desfecho foi de 17 pênaltis para 182 jardas, incluindo uma bandeira por um bloqueio abaixo da cintura que anulou um touchdown na segunda prorrogação.

Coach Prime tira óculos escuros para cumprimentar o técnico do Rams

Treinador de carneiros Jay Norvell adicionou tempero ao Confronto nas Montanhas Rochosas no início da semana, dando um soco em Deion Sanders por não tirar os óculos escuros e o chapéu nas entrevistas. Após o jogo, Sanders e Norvell apertaram as mãos perto do meio-campo em meio a um mar de torcedores.

Sanders e os Buffaloes alimentaram-se do desprezo percebido durante todo o jogo. Shilo Sanders colocou óculos escuros após seu retorno de interceptação de 80 jardas para um touchdown no primeiro quarto.

Shedeur Sanders terminou com 348 jardas, quatro TDs e uma interceptação para os Buffaloes, que venceram os Rams pela sexta vez consecutiva (0-2). Sanders estava sem receptor/cornerback Travis Caçadorque foi descartado no terceiro quarto com lesão não revelada e levado ao hospital para avaliação adicional.

O Colorado State fez bom uso de uma semana de despedida, encontrando maneiras de conter Sanders e o ataque explosivo do Colorado durante a maior parte do jogo. Os Rams tentaram estragar a festa organizada por Deion Sanders, que tinha grandes celebridades na casa, como Dwayne The Rock Johnson e rapper Lil Wayne.

Fowler-Nicolosi teve 367 jardas e dois TDs

Às vezes era agitado, com o atacante defensivo do Rams Mohamed Kamara levando um dedo na máscara facial de Shedeur Sanders depois de uma peça. Mais tarde, Kamara foi desclassificado na prorrogação por atacar Sanders.

As emoções também esquentaram cedo, com as duas equipes se reunindo no meio-campo cerca de uma hora antes do início do jogo e trocando algumas palavras. Hunter saiu da reunião para correr até a seção de estudantes e acender os ventiladores.

Deion Sanders transformou os Buffaloes no assunto do futebol universitário desde que assumiu o comando de um time que fez 1 a 11 na temporada passada.

Neste fim de semana, ambos ESPNO “College GameDay” da Fox e o “Big Noon Kickoff” da Fox foram ambos no campus. Alguns dos maiores nomes do esporte e do entretenimento apareceram em Boulder, incluindo um mini-concerto realizado por Lil Wayne na end zone pouco antes do início do jogo (Deion Sanders presenteou-o com uma camisa). “The Rock” apareceu no set de Dia de jogo e tirou a jaqueta para revelar que estava vestindo a camisa número 2 de Shedeur Sanders.

A CONCLUSÃO

Estado do Colorado: Os Rams perderam 17 jogos consecutivos para times classificados fora de casa.

Colorado: O público anunciado foi de 53.141 em um jogo onde os ingressos estavam custando um preço médio de compra de US$ 214, segundo TickPick. Os Buffaloes esgotaram cinco jogos em casa nesta temporada e estão perto de esgotar um sexto (Arizona em novembro 11).

A SEGUIR

Estado do Colorado: Jogar no Médio Tennessee no sábado.

Colorado: No nº 13 Óregon no sábado.