O Governo já divulgou as NOVAS DATAS de pagamentos? Confira Calendário

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do governo brasileiro, passou por importantes mudanças recentemente. A iniciativa, que visa auxiliar financeiramente famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, agora oferece uma série de benefícios diferenciados, de acordo com a condição de cada beneficiário.

Componentes do Bolsa Família

O Bolsa Família é estruturado em torno de seis componentes principais. Cada componente tem um valor específico que é determinado de acordo com a situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Este benefício garante um valor de R$ 142 para cada membro da família. Benefício Complementar (BCO): Esse componente oferece um valor adicional para garantir uma renda mínima de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI): Este é um extra de R$ 150 concedido para cada criança de 0 a 7 anos incompletos na família. Benefício Variável Familiar (BVF): Este é um adicional de R$ 50 concedido a gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos na família. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Este benefício garante R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício é concedido em casos específicos, garantindo uma renda igual ou superior ao programa anterior (Auxílio Brasil) até maio de 2025.

Elegibilidade para o Bolsa Família

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem atender a certos requisitos nas áreas de saúde e educação. Isso inclui:

Frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos

Acompanhamento pré-natal para gestantes

Avaliação nutricional de crianças até 7 anos

Cumprimento do calendário de vacinação nacional

Ao matricular a criança na escola ou vaciná-la no posto de saúde, é importante informar a condição de beneficiário do Bolsa Família.

As datas de pagamento do Bolsa Família



O governo brasileiro anuncia regularmente o calendário de pagamento do Bolsa Família. As datas de pagamento são determinadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. É importante conferir regularmente o calendário de pagamento para garantir que você não perca a data do seu pagamento.

Aumento no Bolsa Família: quem recebe em setembro?

Em setembro, serão liberados dois adicionais de R$ 50, além dos R$ 150 já disponíveis. Confira abaixo o valor do Bolsa Família de setembro de 2023 que você irá receber:

Tabela de Valores do Bolsa Família 2023

Valor do Bolsa Família 2023 Quem recebe R$ 600 Todas as famílias inscritas R$ 600 + R$ 150 Famílias compostas por crianças de até seis anos R$ 600 + R$ 50 Famílias compostas por crianças e adolescentes de sete a 18 anos R$ 600 + R$ 50 Famílias compostas por gestantes – o Auxílio Enxoval

Calendário do Bolsa Família mês de setembro

Veja abaixo quando irá receber o Bolsa Família do mês de setembro:

NIS final Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família 2023, é necessário possuir uma renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados a cada dois anos para receber o benefício.

Para solicitar o Bolsa Família, você deve seguir os passos listados abaixo:

Inscreva-se no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Preencha o formulário com todas as informações necessárias. Aguarde a análise da sua solicitação. Se aprovado, você receberá um cartão de pagamento do Bolsa Família pelo correio. Ative o cartão e crie uma senha.

Verifique regularmente o calendário de pagamento e retire seu dinheiro no dia correto.

Novas regras do Bolsa Família 2023

Para ter direito ao Bolsa Família 2023, é necessário seguir também os seguintes critérios:

Manter a frequência escolar das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%;

Realizar o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Jovens de 6 a 18 anos devem possuir 75% de frequência escolar mínima;

Manter as carteiras de vacinação da família atualizadas;

Fazer o acompanhamento pré-natal.

Consulta: Portal Cidadão Caixa Bolsa Família

Para consultar o Bolsa Família (Auxílio Brasil), você pode:

Usar o aplicativo Bolsa Família, disponível para os sistemas Android e iOS; Acessar o site do Portal Cidadão, da Caixa; Entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pelo número 121 – O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; Usar a opção “Fale Conosco” do site



Pagamento Antecipado para Atingidos por Desastres

Em casos de desastres naturais, o governo tem liberado o pagamento antecipado do Bolsa Família. Recentemente, as vítimas do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul tiveram o benefício antecipado.

O anúncio da antecipação do pagamento do Bolsa Família para as vítimas do ciclone foi feito pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no mutirão de ações do governo federal na região. Este anúncio também incluiu a liberação do saque de até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O ciclone deixou ao menos 42 mortos e 46 pessoas desaparecidas. Além disso, 2.944 pessoas ficaram desabrigadas e 7.607 desalojadas.

Recursos Federais para Auxílio

O governo autorizou a liberação de R$ 741 milhões em recursos federais para auxiliar as cidades do estado afetadas pelo ciclone. Este montante será dividido entre várias áreas, incluindo saúde, assistência social, defesa e transportes.

Segundo Alckmin, os principais desafios após o desastre são: salvar vidas, reconstruir as cidades e salvar a economia.

Dos R$ 741 milhões liberados, R$ 26 milhões serão destinados à atuação da Defesa Civil. Foram disponibilizadas seis aeronaves federais, além de barcos, botes, tratores e outros veículos para auxiliar nos resgates e assistência à população.

Para a saúde, serão destinados R$ 80 milhões, que serão aplicados em hospital de campanha, medicamentos, além de reconstrução de Unidades Básicas de Saúde.

Hospital de Campanha e Medidas Adicionais

Um hospital de campanha foi montado em Roca Sales e começou a funcionar. Além disso, o Ministério da Saúde enviará kits de medicamentos para atender 15 mil pessoas. Também foi criada uma sala de situação permanente, com dez ministérios trabalhando em força-tarefa para auxiliar o Rio Grande do Sul.

O Bolsa Família continuará a ser uma ferramenta importante para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente em tempos de calamidades. É essencial manter-se atualizado sobre as últimas notícias e informações para aproveitar ao máximo os benefícios do programa.