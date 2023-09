O HORMÔNIO DA FELICIDADE existe? Veja a verdade sobre o assunto

Muitas vezes ouvimos falar sobre o hormônio da felicidade, mas você sabia que na verdade não é apenas um, mas sim um quarteto. Então, eles são responsáveis pela sensação de alegria em nosso corpo.

O hormônio é um elemento muito ativo no processo biológico do corpo. Isso porque, é um neurotransmissor, produzido no cérebro, que tem efeitos em todo o corpo, trabalhando na comunicação entre as células nervosas.

São esses neurotransmissores que levam os sinais entre os neurônios para toda a região do corpo. Com isso, criam as reações, o humor e os sentimentos, entre eles, a felicidade. Portanto, descubra, a seguir, quais são os hormônios responsáveis por esse sentimento.

Qual o papel do hormônio da felicidade?

O hormônio da felicidade além de promover as sensações, também afeta as nossas funções físicas, por exemplo, o sono, o apetite, a líbido e até mesmo a frequência cardíaca. Então, são essenciais no corpo humano e sua falta pode causar doenças como a depressão e o Parkinson.

Para garantir o bem-estar, o corpo necessita de muitos neurotransmissores e cada um tem uma forma e função específicas. Dessa forma, o quarteto responsável pela felicidade é composto pela endorfina, serotonina, dopamina e a ocitocina, também conhecida como ocitocina.

O quarteto da felicidade

Cada um dos hormônios que compõem o quarteto da felicidade são responsáveis por um sentimento/sensação. Ou seja, a endorfina é o da felicidade, o da serotonina é o do prazer, a dopamina é o do bem-estar e a oxitocina é o do amor.

A seguir, entenda melhor como cada um desses hormônios funcionam no corpo e como contribuem para a sensação de felicidade no dia a dia.



Você também pode gostar:

Endorfina é o hormônio da felicidade

A Endorfina é o principal hormônio da felicidade e é produzida pela hipófise e liberada para todo o corpo por meio do sangue. Então, é conhecido como um analgésico natural, que anestesia o corpo durante o sono, seja quando nos marcamos ou exercitamos.

É esse hormônio que produz a sensação boa após um treino. Isso acontece porque age nas células específicas e promove a sensação de bem-estar e disposição. Ou seja, com ele ficamos mais felizes.

O hormônio da felicidade também estimula o sistema imunológico, diminui o estresse e combate o envelhecimento. Portanto, é indispensável para todas as pessoas. Assim, se deseja estimular sua produção, aposte na prática de atividade física e nas ações que geram prazer.

Serotonina é o hormônio do prazer

O segundo hormônio desse quarteto é a Serotonina, que tem grande relação com a libido. Ou seja, ela tem relação com o prazer e o desejo sexual.

Tem um grande papel no estímulo da felicidade, porque atua na regulação do humor, das funções cognitivas e na sensibilidade. Portanto, pontos que nos deixam mais ou menos felizes.

Para ter uma produção maior de Serotonina, você deve comer alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo, tomate, banana, carne magra e até mesmo o vinho tinto. Além disso, aposte em hábitos mais saudáveis, como a prática de atividades físicas e momentos de lazer ao ar livre.

Dopamina compõe o hormônio da felicidade

A Dopamina, além de ser um hormônio da felicidade, também é do bem-estar, mas diferente da Serotonina. Isso porque, está ligado ao ciclo da recompensa, ou seja, após conquistar um objetivo, é aquela sensação boa.

Não há jeito melhor de otimizar a produção da Dopamina do que definir metas alcançáveis, realizá-las e celebrar cada uma de suas conquistas. Certamente você ficará cada vez mais feliz.

Oxitocina é o hormônio do amor

Por fim, o hormônio da felicidade ainda é composto pela Oxitocina, responsável pelo amor, que está ligado aos comportamentos maternos. Então, é responsável pelo desenvolvimento das relações emocionais e também está presente no mecanismo corporal do parto nos mamíferos.

É a Oxitocina a responsável por sentimentos de calma e segurança. Ou seja, é indispensável para regular a ansiedade e até mesmo a depressão. Portanto, você pode estimular sua produção com demonstrações de afeto, como abraços ou momentos prazerosos.

Estimule a produção do hormônio da felicidade

Como você pode ver, é real a existência de um hormônio da felicidade e você pode potencializá-lo, porque é produzido pelo nosso organismo. Assim, siga as dicas para proporcionar mais momentos bons e também sensações de prazer.

Estimule práticas mais saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e momentos prazerosos com quem ama para ser ainda mais feliz.