Adepois de um emocionante jogo de abertura no fim de semana passado, Futebol dos Búfalos do Colorado voltou para jogar a semana 2 contra o Nebraska e confirmou que o hype é 100% real. Treinador Principal não apenas cativou pessoas de todo o estado, mas também está atraindo toda a atenção de uma nação inteira. Com filho Shedeur Sanders como QB1, ele arremessou para 393 jardas e conseguiu 3 TDs e deu show com wide receiver Xavier Tecelão. Embora Nebrasca já está 0-2 nesta temporada, eles não perdiam por uma margem tão grande desde 2001, o que significa que os Buffaloes fizeram história com o resultado de hoje. Uma final Vitória por 36-14 para os Buffaloes, que continua aumentando o entusiasmo de uma nova temporada da NCAA. Treinador Principal ficou entusiasmado quando o jogo terminou com uma vitória para seus meninos.

Torcedores do Colorado Buffaloes invadem o campo após a vitória

Se você não acredita no hype em Futebol dos Búfalos do Colorado é real, tudo que você precisa fazer é ver o que aconteceu logo após o jogo terminar. O apito final fez com que todos os torcedores invadissem o campo como se tivessem acabado de vencer o NCAA campeonato. As cenas foram selvagens quando o técnico Deion Sanders deixou o campo cercado por seguranças com um grande sorriso no rosto. É um homem que sabe que está no caminho certo para manter o ritmo e ao mesmo tempo ter certeza de que seu filho tem a fórmula da vitória como zagueiro. O Lixadeiras A família é quem carrega esse time, pois ainda não jogou contra os times mais poderosos da liga universitária. Um início de 2 a 0 para o Colorado é ótimo para aumentar a confiança, mas ainda temos que ver como eles se saem contra os verdadeiros cachorros grandes.

Esse nível de confiança de Deion Sanders por si só foi mais do que suficiente para consertar aspectos da defesa do Colorado que pareciam solucionáveis ​​​​na Semana 1. Foi o aspecto que mais melhorou de todo o time porque o ataque está bem cuidado com seu filho liderando o ataque como zagueiro. Na próxima semana, teremos um grande jogo de rancor entre times de duas faculdades do Colorado, enquanto os Buffaloes enfrentam o Carneiros do Estado do Colorado. Campo Folsom estará aberto novamente para todos os alunos de Buffaloes que estão ansiosos para continuar testemunhando a história do Coach Prime e seus meninos.