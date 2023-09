O impacto de Taylor Swift na NFL: o ‘Efeito Swiftie’ ajuda Travis Kelce, vendas e classificações

Taylor Swift está causando um impacto significativo no NFL e esportes americanos em geral, comumente chamados de ‘Efeito Swiftie’.

Discussão sobre seu relacionamento com Chefes de Kansas City jogador Travis Kelce se tornou popular, depois que ela assistiu ao jogo mais recente dele.

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos saindo do estádio dos Chiefs juntos

Rápidoo plano de participar do Kansas City Chiefs x New York Jets o duelo aumentou a expectativa e deve gerar classificações mais altas para o Sunday Night Football da NFL na NBC Sports.

Um impulso para Travis Kelce graças a Taylor Swift

Notavelmente, uma vez que a especulação em torno Rápidoa conexão com Kelceo Chefes‘tight end experimentou um aumento notável no número de seguidores nas redes sociais, com mais de 300.000 novos seguidores.

Além disso, as vendas de suas camisas número 87 e produtos personalizados aumentaram impressionantes 400%.

RápidoA presença do Arrowhead Stadium teve um impacto profundo, levando a Kelcea camisa superou as vendas Patrick Mahomes‘camisa altamente popular, garantindo um lugar entre as cinco camisas mais vendidas da NFL.

Rápidoo envolvimento de na NFL e seu suposto relacionamento com Kelce geraram um burburinho considerável, afetando positivamente a popularidade do jogador e as vendas de mercadorias, bem como aumentando potencialmente a audiência da NFL.