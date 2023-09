O impiedoso rali de 12 corridas de Milwaukee Brewers fez os Marlins procurarem cobertura no LoanDepot Park

Tos Milwaukee Brewers estão enfrentando o Miami Marlins na sexta-feira com uma excelente segunda entrada, onde marcaram 12 corridas no LoanDepot Park em Miami. Os Marlins conseguiram marcar uma corrida antes do final do jogo, mas ainda assim perderam por um placar impressionante de 16-1.

Tudo começou com Josh Donaldson homering no segundo turno

Os Brewers já estão garantindo sua posição como líderes indiscutíveis da Divisão Central da Liga Nacional, pois conseguiram fazer com que todo o seu ataque rebatesse pelo menos uma vez, o time que Craig aconselha preside está dando um show para os fãs.

Josh Donaldson e Christian Yelich foram capazes de acertar o home run com os homens na base, enquanto isso, os Marlins queriam parar o ataque trocando os arremessadores, no entanto, o Cervejeiros conectado a diferentes jarros, Donaldson contra Steven Okert e Yelich contra Bryan Hoening. A blitz de nove rebatidas terminou com uma vantagem de uma dúzia de corridas contra o Miami.

Embora a defesa de Marlin parecesse ter mais buracos do que o queijo gruyere, um punhado de erros acabou criando um cenário difícil de se recuperar, o ataque do Brewer também foi capaz de produzir rebatidas extra-base e duplas que lançaram as bases para marcar um recorde de 12 corridas em uma entrada.

Isto colocou o Cervejeiros numa posição muito confortável onde basta evitar que os Marlins marquem. Afinal, foi quase o que aconteceu, com Miami evitando por pouco um fechamento total (16-1).

Até os Brewers ficaram surpresos com o placar

As contas oficiais dos Brewers nas redes sociais postaram: “O que está acontecendo rn???”. Em total choque com a dor que sua equipe causou ao time do sul da Flórida.

Aliás, o rali agressivo será a cereja no topo do bolo da vitória desta noite em Parque LoanDepot. Com isso Milwaukee poderá comemorar por ser o Campeão da Divisão Central da Liga Nacional.