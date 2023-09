O IRS planeja reprimir 1.600 milionários para arrecadar milhões de dólares em impostos atrasados

Tele Receita Federal anunciou na sexta-feira que está lançando um esforço para perseguir agressivamente 1.600 milionários e 75 grandes parcerias comerciais que devem centenas de milhões de dólares em impostos vencidos.

Comissário do IRS Daniel Werfel disse que, com um aumento no financiamento federal e a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, a agência tem novos meios de atingir pessoas ricas que “economizaram” em seus impostos.

“Se você pagar seus impostos em dia, será particularmente frustrante quando você perceber que os declarantes ricos não o fazem”, disse Werfel aos repórteres em uma teleconferência antecipando o anúncio. Ele disse que 1.600 milionários que devem pelo menos US$ 250 mil cada em impostos atrasados ​​e 75 grandes parcerias comerciais que têm ativos de cerca de US$ 10 bilhões em média são alvo dos novos “esforços de conformidade”.

Werfel disse que um grande esforço de contratação e ferramentas de pesquisa de IA desenvolvidas por funcionários e contratados do IRS estão desempenhando um papel importante na identificação de sonegadores de impostos ricos. A agência está a fazer um esforço para apresentar resultados positivos da sua explosão de novos financiamentos no âmbito Presidente Joe Bidenadministração democrata, enquanto os republicanos no Congresso procuram recuperar parte desse dinheiro.

“Novas ferramentas estão a ajudar-nos a ver padrões e tendências que não conseguíamos ver antes e, como resultado, temos maior confiança sobre onde procurar e descobrir onde as grandes parcerias estão a proteger os rendimentos”, disse ele.

Em julho, a liderança do IRS disse que arrecadou US$ 38 milhões em impostos inadimplentes de mais de 175 contribuintes de alta renda no espaço de poucos meses. Agora, a agência ampliará esse esforço, disse Werfel.

“O IRS terá dezenas de fiscais focados nesses casos de cobrança de alto padrão no ano fiscal de 2024”, disse ele.

Uma equipa de economistas académicos e investigadores do IRS descobriu em 2021 que 1% dos maiores rendimentos dos EUA não reportam mais de 20% dos seus rendimentos ao IRS.

O recém-anunciado esforço de arrecadação de impostos começará já em outubro. “Temos mais contratações a fazer”, disse Werfel. “Será um outono muito movimentado para nós.”

Grover Norquist, que lidera o grupo conservador Americanos pela Reforma Tributária, disse que o plano do IRS de perseguir indivíduos de alta riqueza não impede o IRS de eventualmente perseguir americanos de renda média para auditorias no futuro.

“Este poder e estes recursos permitem-lhes ir atrás de quem quiserem”, disse ele. “O próximo passo é ir atrás de qualquer pessoa que desejem atingir para fins políticos”.

David Williams: Todas as empresas e todas as pessoas devem pagar os seus impostos – ponto final

Comitê de Finanças do Senado Presidente Ron WydenD-Ore., disse que o novo plano do IRS é um “grande negócio” que “representa uma nova abordagem para enfrentar fraudes fiscais sofisticadas”.

“Esta ação vai ao cerne do esforço dos democratas para garantir que os mais ricos paguem a sua parte justa”, disse ele num comunicado.

David Williams, da Taxpayers Protection Alliance, de tendência direitista e sem fins lucrativos, disse que “todas as empresas e todas as pessoas deveriam pagar seus impostos – ponto final”. No entanto, “só espero que isso não seja usado como justificativa para contratar milhares de novos agentes”, que auditariam os americanos em massa, disse ele.

O coletor de impostos federal ganhou maior capacidade de identificar inadimplentes fiscais com recursos fornecidos pela Lei de Redução da Inflação, que Biden sancionou em agosto de 2022. A agência estava na fila para uma infusão de US$ 80 bilhões sob a lei, mas esse dinheiro é vulnerável a potenciais cortes por parte do Congresso.

Os republicanos da Câmara incluíram uma redução de US$ 1,4 bilhão no IRS no teto da dívida e no pacote de cortes orçamentários aprovado pelo Congresso neste verão. A Casa Branca disse que o acordo da dívida também tem um acordo separado para retirar 20 mil milhões de dólares do IRS durante os próximos dois anos e desviar esse dinheiro para outros programas não relacionados com a defesa.

Com a ameaça de uma paralisação do governo no contexto de uma disputa sobre os níveis de despesa, existe a possibilidade de cortes adicionais na agência.