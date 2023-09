O isolamento de Topher Grace no programa dos anos 70 é justificado após a sentença de Masterson

Topher Grace já foi rotulado de estranho no set de ‘That ’70s Show’ – mas depois Danny MastersonSua prisão esta semana… muitos estão dizendo que ele estava certo em se manter afastado.

Houve muitas reações após DM ser condenado a 30 anos atrás das grades na quinta-feira – isso depois que ele foi condenado por estuprar duas mulheres no início dos anos 2000… e um deles é um reexame do representante de Topher como membro do elenco de seu seriado.



Isso estava bem documentado na época – especialmente em A verdadeira história de Hollywood do E! …essencialmente, sabia-se que Topher simplesmente não era tão próximo dos meninos do elenco. Enquanto Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama e Danny iriam para a cidade juntos assim que as câmeras parassem de rodar… TG ficava sozinho e voltava para casa depois do trabalho.

A maneira como ele foi retratado naquela época não era… tão boa. Topher era frequentemente retratado como um esnobe e parece que as pessoas pensavam que ele era bom demais para Danny e companhia.

Durante anos, Topher Grace foi retratado como um idiota arrogante por não ser o melhor amigo do resto do elenco do That '70s Show, mas adivinhe quem não escreveu uma carta em defesa de um estuprador este ano…

Agora, porém, depois que seu ex-colega de elenco foi enviado para a prisão… Twitter/X está fazendo Topher tendência tudo de novo – apontando que ele talvez fosse sábio em manter distância.

Muitas pessoas também parecem achar engraçado que ele, sendo um mero introvertido – e mantendo um equilíbrio entre vida pessoal e profissional – foi recebido com sobrancelhas levantadas pelo pessoal da produção… como se isso fosse anormal. Em 2023, parece que mais pessoas podem se identificar com sua atitude das 9h às 17h do que naquela época.

É claro que a análise de Topher também contrasta fortemente com o que Ashton e sua esposa/co-estrela Mila Kunisfez em toda essa saga… ou seja, defender Danny no tribunal.

Você deve se lembrar – foi revelado que eles escreveu cartas separadas ao juiz antes da audiência de sentença de Danny, explicando por que ele era um cara tão legal… e pedindo clemência. Dê uma olhada on-line e você verá que eles estão sendo criticados por ficarem com ele.

Agora, embora Topher ainda não tenha comentado publicamente o escândalo Masterson, parece que seus sentimentos estão sendo telegrafados para outro lugar… especificamente, de sua esposa. Ashley Hinshaw.

Ela acessou o IG e escreveu: “Para cada vítima de estupro que é [re-traumatized] testemunhando o debate da sociedade e concentrando sua atenção no que vai acontecer com o ESTRUPADOR… vejo você. “Vendo como eles estão na mesma casa, é seguro dizer que Topher pode sentir o mesmo.