O jogador marginal da NBA, Kai Jones, afirma que é melhor que LeBron James e Shaquille O’Neal

Kai Jonesum atacante de 22 anos, 2,11 m, que é reserva do Charlotte Hornetsafirmou no Twitter que venceria Lebron James e Shaquille O’Neal um a um.

O nativo de Nassau (Bahamas), que chegou à NBA como a 19ª escolha no Draft de 2021 após médias de 8,8 e 4,8 rebotes em seu último ano na NCAA com a Universidade do Texas, começou sua bravata nas redes sociais criticando companheiros de equipe Marcos Williams e Nick Richards No instagram.

Ele então acessou o Twitter para afirmar que é um jogador melhor do que Bola LaMelo e novato Brandon Miller (escolha geral nº 1 no Draft de 2023), o Vespas‘duas estrelas atuais e futuras.

“Tive uma porcentagem de arremessos melhor do que eles desde que saí do útero e nenhum deles pode me defender”, Jones escreveu sobre Bola e Moleiro.

Mais tarde, ele respondeu no Twitter que teria “100% de certeza” de vencer LeBron James no mano-a-mano e que “cozinharia” Shaquille O’Neal.

Comparação estatística de Kai Jones com LeBron James, Shaquille O’Neal, LaMelo Ball…

Os números não mentem, então é melhor verificá-los para ver as contribuições de NBA Kai Jones comparado com Lebron James, Shaquille O’Neal, LaMelo Ball, Mark Williams ou Nick Richards.