O lendário comentarista de boxe Jim Lampley compara Terence Crawford a ‘Sugar’ Ray Leonard

Embora Jim Lampley não tenha sido consistentemente ativo no cenário de comentários do boxe, ele certamente tem prestado atenção ao que o indiscutível campeão dos meio-médios, Terence Crawford, tem feito dentro do círculo quadrado.

Lampley atua como co-apresentador do chat ao vivo do PPV.com para o evento de boxe Canelo Alvarez x Jermell Charlo de sábado em Las Vegas. A lendária voz do boxe ficou incrivelmente impressionada com o desempenho dominante de Crawford, uma vitória por nocaute técnico no nono round, contra Errol Spence Jr. Para Lampley, ele considera Crawford o melhor lutador do planeta, e isso o lembra de outro grande pugilista de todos os tempos.

“Temos um novo e excelente rei libra por libra, que me lembra em muitos aspectos o ‘Sugar’ Ray Robinson”, disse Lampley em A hora do MMA. “Ele não é tão balético quanto Robinson, mas é o primeiro que vi desde Robinson que consegue se equilibrar de forma consistente e criar posição para um contra-ataque que desenvolve poder assassino.

“Não há muitos contra-ataques que possam criar o tipo de poder que Crawford cria, então ele é muito bom e significativo.”

Lampley, membro do Hall da Fama Internacional do Boxe por suas contribuições ao esporte, descreveu alguns dos momentos mais memoráveis ​​da história do boxe, incluindo a vitória surpreendente de Buster Douglas sobre Mike Tyson e a chocante vitória de George Foreman no campeonato sobre Michael. Moorer em 1994 para se tornar o campeão dos pesos pesados ​​mais velho da história, aos 45 anos.

No que diz respeito ao status peso por peso de Alvarez antes deste confronto marcante com Charlo, Lampley acredita que o único campeão indiscutível dos super-médios da história poderia chegar ao topo da lista – mas ele teria que vencer Crawford no futuro para reivindicar aquele local.

“Você daria ao Canelo uma chance de vencê-lo? Acho que a maioria das pessoas teria que dizer: ‘Ah, sim’”, disse Lampley. “O Canelo é naturalmente o cara maior e tem muito mais experiência em grandes lutas. Talvez Canelo pudesse vencer Terence Crawford, [and if he did]isso o tornaria o número 1.”