O Liverpool marcou duas vezes no final da partida para vencer o Wolverhampton por 3 a 1 na Premier League

Liverpool marcou dois gols no final do sábado para garantir uma reviravolta vitória por 3-1 contra Wolverhampton no Liga Premiada.

Perdendo por 1 a 0 no intervalo para um Hwang Hee Chan gol em Molineux, o time de Merseyside revidou Cody Gakpo e Andy Robertson antes de um gol contra Hugo Bueno com o tempo adicionado.

Liverpool é invicto depois de cinco jogos nesta temporada e movido para o topo da tabela acima Cidade de Manchestery, que toca no final do dia.

Foi um começo impressionante para Jürgen Klopp equipe, que perdeu a qualificação para a Liga dos Campeões na temporada passada pela primeira vez desde 2016.

Foi o Liverpool quarta vitória consecutiva depois de empatar com o Chelsea no jogo de abertura da campanha.

Mas o jogo não correu como planeado desde o início com Hwang abrindo o placar aos sete minutos para dar ao time da casa uma vantagem que manteve até o intervalo.

Aço igualou o placar aos 10 minutos do segundo tempo com seu primeiro gol no Liverpool na temporada.

Roberto colocou o Liverpool na frente aos 85 e Bom o gol contra acabou com todas as esperanças de uma recuperação do Wolverhampton aos 91º.