O maior medo de Ashton Kutcher e Mila Kunis em meio à polêmica de Danny Masterson

Ashton Kutcher e Mila Kunis se viram envolvidos em polêmica depois de escreverem cartas a um juiz em apoio à sua ex-co-estrela do That 70’s Show, Danny Mastersonque foi condenado por estupro.

Isto levantou preocupações sobre potenciais danos às suas carreiras devido à sua associação com Masterson. A polêmica em torno Kutcher e Kunis começou quando foi revelado que eles haviam escrito cartas ao juiz durante o julgamento de estupro de Masterson, buscando clemência em sua sentença.

As suas ações têm estado sob intenso escrutínio, levando a um debate sobre o seu julgamento e postura moral. Além disso, a reação contra o casal chamou a atenção para a significativa diferença de idade entre Kunis e Kutcher durante seu tempo no That 70’s Show.

“Eles legitimamente sentem que estão sendo cancelados”, disse uma fonte exclusivamente ao DailyMail.com.

“Ashton estava ansioso para que o fim de semana passado fosse muito discreto e dedicado a assistir futebol e lidar com seus times de futebol fantasia.

“Com todas as pessoas criticando-os, isso não vai desaparecer tão cedo, e eles estão sentindo isso. Eles esperam que, com o passar do tempo, as pessoas esqueçam ou deixem de lado suas críticas.

“Mas, a partir de agora, eles estão prevendo que os danos de tudo isso poderão afetar a obtenção de trabalhos futuros no cinema e na TV.”

Kunis tinha apenas 14 anos quando se juntou ao elenco, enquanto Kutcher tinha 19 anos na época. Esta diferença de idade levantou questões sobre a adequação da sua relação de trabalho e preocupações sobre possíveis más condutas.

Para complicar ainda mais as coisas, Kutcher o próprio enfrentou escrutínio à medida que vídeos antigos ressurgiam, revelando suposto comportamento problemático.

Um vídeo vem de um episódio exibido do programa Punk’d da MTV, no qual um jovem de 25 anos Kutcher fez um comentário questionável sobre Hilary Duff quando ela tinha apenas 15 anos.

Outro clipe de Rosie O’DonnellO talk show de 2002 ressurgiu, mostrando Kunis expressando seu medo e desconforto por ter que beijar sua colega de elenco mais velha quando ela tinha apenas 14 anos.