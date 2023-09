O mês inteiro será afetado?

A MetSul Meteorologia emitiu um aviso de que o mês de setembro começará com chuvas excessivas e uma onda de tempestades no centro-sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Os sinais do fenômeno El Niño até o momento foram discretos, mas o episódio pode marcar o início de um período muito mais ativo de chuvas e tempestades no sul do país devido ao fenômeno, à medida que a atmosfera começa a responder gradualmente ao superaquecimento do Oceano Pacífico Equatorial.

Impacto do El Niño

A MetSul antecipou nos últimos meses que os efeitos do El Niño começariam a ser sentidos principalmente a partir do final do inverno e da primavera. Assim, um aumento significativo da chuva no início de setembro está alinhado com o cenário esperado de precipitação e os impactos do El Niño previstos há vários meses pelos nossos meteorologistas.

Setembro é um mês tradicionalmente chuvoso

Setembro, tradicionalmente, costuma ser mais chuvoso no sul do Brasil. No entanto, um evento de precipitação como o previsto para os primeiros dias do mês pode fazer com que setembro de 2023 seja excepcionalmente chuvoso, com precipitação muito acima da média.

As médias históricas de chuva em setembro, conforme a série histórica 1991-2020, são de 147,8 mm em Porto Alegre, 155,3 mm em Santa Maria, 163,1 mm em Caxias do Sul, 146,6 mm em São Luiz Gonzaga, 199,6 mm em Chapecó, 146,9 mm em Florianópolis e 143,3 mm em Curitiba.

A saber, de acordo com a MetSul Meteorologia, a previsão é de três grandes episódios de instabilidade no sul do Brasil durante os primeiros dez dias de setembro, dois deles no início do mês. O primeiro momento de forte instabilidade ocorrerá entre esta sexta-feira e o sábado, enquanto o segundo ocorrerá no início da próxima semana.

Previsão de chuva para os próximos cinco dias



O mapa abaixo mostra a projeção de chuva para os próximos cinco dias do modelo meteorológico Icon, do serviço meteorológico alemão Deutsche Wetterdienst. Observa-se a tendência de chover acima de 100 mm em uma extensa área do sul do Brasil, com acumulados em alguns pontos entre 200 mm e 300 mm, especialmente na metade norte gaúcha.

O segundo mapa, abaixo, apresenta a projeção de chuva para cinco dias do modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF), que também sugere chuva volumosa no período em uma grande área do sul do Brasil, com acumulados de precipitação até o início da próxima semana superiores a 100 mm.

Previsão de temporais

Temporais isolados devem atingir o Rio Grande do Sul por vários dias seguidos, repetindo o que ocorreu na região entre os dias 22 e 24 de agosto. A maior preocupação neste período de forte instabilidade do início de setembro é a chuva excessiva, mas devem ser esperadas tempestades localizadas.

A sequência de dias de intensa instabilidade trará potenciais transtornos e problemas em várias cidades, principalmente no Rio Grande do Sul e no Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina. Será um período de elevado risco de tempo severo e chuva volumosa a excessiva.