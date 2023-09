o mix do tempo no Brasil nessa quinta-feira (14/09)

Você quer saber como será o tempo no Brasil no dia 14 de setembro? Então, você está no lugar certo. Neste artigo, vamos te mostrar a previsão do tempo para as principais regiões e cidades do país, baseada nas informações do site do INMET.

Além disso, você vai saber como estarão a temperatura, a umidade relativa do ar, a chuva e os alertas meteorológicos para esse dia. Então, acompanhe a seguir e fique por dentro do que esperar do clima nessa data.

Região Sul: chuva forte e risco de temporais

A Região Sul terá um dia de muita instabilidade, com a passagem de uma frente fria que vai provocar chuva forte e volumosa em todos os estados. Ainda, há risco de temporais, com raios, ventania e granizo, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Desse modo, o INMET emitiu um aviso de perigo potencial para esses estados, com possibilidade de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e queda de árvores. Consequentemente, a temperatura vai cair bastante, com mínimas entre 6°C e 10°C e máximas entre 17°C e 22°C. A umidade relativa do ar vai ficar elevada, acima de 80%.

Além da frente fria, a Região Sul também está sob a influência de um ciclone extratropical que se formou sobre o oceano Atlântico e se deslocou para o continente. Em suma, esse fenômeno é responsável por intensificar os ventos e as chuvas na região, podendo causar estragos em algumas áreas.

Ainda, o ciclone deve se afastar gradativamente do Brasil nos próximos dias. No entanto, ainda pode provocar rajadas de até 100 km/h no litoral gaúcho e catarinense nesta quarta-feira (14).

Região Sudeste: sol entre nuvens e calor



A Região Sudeste terá um dia de sol entre nuvens e calor, com temperaturas acima da média para a época do ano. Assim, a frente fria que atua no Sul do país vai influenciar apenas o sul de São Paulo, onde pode chover de forma isolada e passageira.

Enquanto, nas demais áreas, o tempo fica seco e abafado, sem previsão de chuva. A temperatura vai variar entre 15°C e 33°C, com sensação térmica mais alta. A umidade relativa do ar vai ficar baixa, entre 20% e 40%, o que pode causar desconforto respiratório e ressecamento da pele.

Apesar da falta de chuva na maior parte da região, fica o alerta para a possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas da manhã em algumas cidades do interior paulista e mineiro.

Em resumo, esse fenômeno ocorre quando há uma inversão térmica na atmosfera, ou seja, quando o ar frio fica preso próximo à superfície e o ar quente fica acima dele. O nevoeiro reduz a visibilidade e pode atrapalhar o trânsito e a aviação.

Região Centro-Oeste: pancadas de chuva à tarde

A Região Centro-Oeste terá um dia de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde, típicas da primavera. Enquanto, a chuva será mais frequente e intensa no Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso, onde há risco de trovoadas.

Em Goiás e no Distrito Federal, a chuva será mais fraca e rápida. Assim, a temperatura vai subir bastante, com mínimas entre 15°C e 21°C e máximas entre 28°C e 35°C. A umidade relativa do ar vai ficar moderada, entre 40% e 60%.

A chuva na Região Centro-Oeste é resultado da combinação de dois fatores: o calor que favorece a formação de nuvens carregadas e a circulação dos ventos em altitude que traz umidade da Amazônia para a região. Ainda, a chuva pode aliviar um pouco a seca que afeta a região há vários meses, mas ainda não é suficiente para recompor os reservatórios de água e evitar o racionamento.

Região Nordeste: sol forte e calor

A Região Nordeste terá um dia de sol forte e calor, com poucas nuvens no céu. Apenas no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, pode ocorrer chuva fraca e isolada pela manhã, por causa dos ventos úmidos que sopram do mar.

Enquanto, no interior da região, o tempo fica seco e quente, sem previsão de chuva. A temperatura vai ficar elevada em toda a região, com mínimas entre 18°C e 24°C e máximas entre 27°C e 37°C. Por fim, a umidade relativa do ar vai ficar muito baixa, entre 10% e 30%, o que pode favorecer a ocorrência de queimadas.

Além disso, a Região Nordeste está sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme na maior parte da região. Essa massa de ar seco também dificulta a entrada da umidade vinda do oceano, que poderia trazer alguma chuva para o litoral. Logo, a expectativa é que essa situação se mantenha nos próximos dias, sem grandes mudanças no padrão climático.

Região Norte: chuva a qualquer hora

A Região Norte terá um dia de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Aliás, isso ocorre devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é uma faixa de nuvens carregadas que se forma próximo à linha do Equador. Então, a chuva será mais volumosa no norte do Pará, no Amapá e em Roraima, onde pode haver temporais isolados.

Nas demais áreas, a chuva será mais moderada e intercalada com períodos de melhoria. Desse modo, a temperatura vai ficar amena em toda a região, com mínimas entre 21°C e 25°C e máximas entre 28°C e 33°C. A umidade relativa do ar vai ficar alta, acima de 70%.

A ZCIT é um fenômeno típico da estação chuvosa na Região Norte, que vai de dezembro a maio. Ela é formada pela convergência dos ventos alísios do hemisfério norte com os do hemisfério sul, que trazem umidade para a região equatorial. Além disso, é responsável por grande parte da chuva que ocorre na Amazônia e também influencia o clima em outras regiões do Brasil.