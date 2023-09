O novato dos Jets, Xavier Gipson, é o novo herói de NY, conforme previsto pelo companheiro de Aaron Rodgers

Jatos de Nova York novato Xavier Gipson marcou um touchdown em um retorno de punt para selar a vitória de seu time na prorrogação na abertura da temporada contra o Notas de búfalo no Estádio MetLife.

O Futebol de domingo à noite concurso começou com Aaron Rodgers se machucou quatro jogadas em sua estreia no Jets, mas terminou em alta quando Gipson correu dois terços do campo para marcar o TD. Embora sua velocidade tenha surpreendido muitos, Randall Cobb previu o sucesso do jovem receptor.

Josh Allen usa palavrão “merda” para definir seu desempenho contra os Jets@snyjets

Sobre Batidas durasque contou com a pré-temporada dos Jets este ano, Cobb pode ser visto dizendo a Rodgers e a qualquer um que quiser ouvir que Gipson é a verdade.

Cobb, 33 anos, que é o braço direito de Rodgers, talvez até ajudante, seguiu o quarterback até Nova York depois de jogarem juntos pelo Green Bay Packers por 13 anos.

Rodgers, 39, queria Cobb com ele em Nova York para que pudesse ajudar os jovens recebedores a ganhar sua confiança. Gipson chamou a atenção de ambos e o QB disse ao seu jovem WR para trabalhar na consistência.

Jets ‘enganam’ Xavier Gipson fazendo-o pensar que está cortado

Gipson, 22, e Jason Brownleeseu melhor amigo, foram dois dos wide receivers que roubaram a cena no Batidas durasespecialmente depois de entrar no elenco de 53 jogadores.

Treinador principal dos jatos Roberto Saleh foi mostrado dizendo a Gipson que ele entrou para o time, mas não antes de pregar uma pequena peça nele.

Gipson admitiu que ficou mais do que aliviado depois que Saleh mudou sua expressão facial de triste para feliz e lhe contou a boa notícia.

Mais retornos, como o retorno do punt da vitória no domingo à noite no OT, certamente catapultarão Gipson de times especiais para o ataque. Jatos visitam o Dallas Cowboys próximo.