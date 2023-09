O orçamento da Marvels mostra que há ‘fadiga dos super-heróis’

Tseu ano parece ser um ponto de viragem filmes para franquias e produções após resultados de bilheteria aquém do desejado.

Os espectadores estão cansados ​​dos constantes filmes de super-heróis e isso fica claro nos retornos decrescentes dos longas-metragens, exceto ‘Barbie‘,’Oppenheimer‘ e ‘Super Mario Bros‘.

Este ano houve grandes fracassos nos cinemas, como ‘Indiana Jones e o mostrador do destino‘, que custou US$ 300 milhões e arrecadou US$ 380 milhões, tornando-se uma bomba nas bilheterias.

A Disney não teve seu melhor ano, mas nenhuma das últimas produções da Disney teve um orçamento inferior a US$ 200 milhões.

Da mesma forma, a Marvel Studios não fica atrás. Possui três dos seis filmes mais caros da história das salas de cinema, com ‘Vingadores: Era de Ultron‘,’Vingadores Ultimato‘ e ‘Vingadores: Guerra Infinita‘. O primeiro com orçamento de US$ 365 milhões, o segundo com US$ 356 milhões e o último com US$ 316 milhões.

As últimas produções da Disney

As últimas produções da Marvel, como ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura‘,’Homem-Formiga e a Vespa: Quantummania‘ e ‘Guardiões da Galáxia 3‘ não caíram abaixo de US$ 200 milhões no orçamento. Mesmo que eles arrecadem muito, o universo dos super-heróis é um tanto obsoleto e ‘As maravilhas‘ não está chegando na melhor hora.

Segundo a Forbes, o orçamento do filme de Nia DaCosta atingiu US$ 250 milhões e ela mesma expressou que há “cansaço de super-herói”. No entanto, para que o filme seja lucrativo, eles precisam arrecadar US$ 439 milhões de bilheteria. Veremos por nós mesmos em 11 de novembro.