Fou o segundo jogo consecutivo, Deion Sanders‘ Búfalos do Colorado vão jogar contra um dos melhores times do futebol da NCAA, com um déficit de 21 pontos, de acordo com os corretores de apostas. Suas chances são mínimas, mas eram as mesmas na semana passada, antes de derrotarem o Colorado State duas vezes. O desafio de sábado é tão complicado quanto os Buffaloes visitam os Oregon Ducks, que tem o melhor jogador do Heismann em Bo Nix. Antes do jogo começar, o Pato Oregon mascote fez questão de enviar uma mensagem aos visitantes. Eles colocaram uma pita de relógio que dizia Prime ao lado, aludindo a Deion Sanders Apelido do horário nobre. O pato quebrou o relógio e correu de volta para os vestiários. Este foi um prelúdio de como seria o jogo no primeiro tempo.

Mascote do Oregon Ducks perde a cabeça no jogo contra Colorado BuffaloesRoberto Ortega

Bo Nix leva Oregon a uma derrota do Colorado no primeiro tempo

Embora Deion Sanders possa ser extremamente motivacional e tenha alguma credibilidade nas ruas em seus três primeiros jogos, visitar Oregon é uma experiência totalmente diferente. Estamos falando de um dos programas mais importantes do futebol da NCAA, historicamente. Faltando apenas quatro minutos para o final do segundo quarto, Bo Nix já tinha dois passes para touchdown e 127 jardas com uma interceptação. Shedeur Sanders foi controlado pela defesa do Oregon em todos os momentos, com apenas 37 jardas lançadas naquele momento do jogo. Deion Sanders parecia infeliz nos bastidores, ele sabe que vencer todos os jogos é virtualmente impossível, mas o segundo tempo ainda estava prestes a acontecer.

Terrell Owens entrou em campo com o treinador Prime

Antes do jogo, um convidado especial acompanhou o técnico Deion Sanders ao campo do Oregon. Lenda da NFL Terrell Owens caminhou ao lado do próprio Sanders. Normalmente, essas participações especiais de celebridades podem funcionar com o Colorado, mas jogar contra os Ducks significou que eles tiveram uma dura verificação da realidade. No intervalo, os Buffaloes já estavam perdendo por 35-0.