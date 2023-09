O palestrante famoso de Deion Sanders quase sai pela culatra antes do jogo Buffaloes x USC

EMuitas vezes o técnico Deion Sanders traz celebridades para motivar seus jogadores, não há dúvida de que ele tem boas intenções e quer lhes dar uma lição. No entanto, há momentos em que ele perde a bola e seus convidados saem pela culatra com os torcedores. Antes do jogo de sábado contra os Trojans do USC, Sanders queria motivar seus jogadores com outro de seus amigos famosos. Mas sua escolha apenas gerou sentimentos negativos em relação ao time, com muitos torcedores colorados até desejando a derrota do time. Deion Sanders decidiu chamar o polêmico rapper DaBaby para uma palestra estimulante para todos os seus jogadores, as pessoas não gostaram disso. Há uma boa razão para as pessoas não gostarem desse rapper.

A escolha do palestrante motivacional de Deion Sanders levanta sobrancelhasRoberto Ortega

A longa lista de controvérsias de DaBaby ao longo dos anos

A razão pela qual DaBaby foi considerada uma má escolha para motivar os jogadores de Deion Sanders é fácil de detectar. Ele esteve envolvido em vários escândalos, crimes e controvérsias que fizeram as pessoas o odiarem. Em 2018, DaBaby esteve envolvido no tiroteio e na morte de um adolescente na Carolina do Norte. DaBaby também foi acusado de pular e roubar um promotor musical em 2020, ele foi acusado de agressão por envolvimento no incidente. DaBaby também bateu em uma fã em um show em Tampa em 2020. Para a eleição presidencial de 202, DaBaby foi criticado por apoiar a candidatura presidencial de Kanye West. Mas a maior polêmica são os comentários homofóbicos de 2021 que ele fez durante um show da Rolling Loud. A lista é bastante longa e a maioria desses problemas foram autoinfligidos e as pessoas tendem a não reagir bem a qualquer celebridade que se auto-sabote dessa maneira.

Como o Colorado Buffaloes se saiu contra os Trojans?

Quando o jogo dos Buffaloes contra o USC começou, esses desejos ruins pareciam estar se cumprindo, mas Treinador Principal começou a fazer experiências com novos recrutas durante o segundo semestre. No final do segundo tempo, o jogo estava 34-14 a favor dos troianos. No entanto, Shedeur Sanders, Anthony Hankerson e Omarion Miller foram entusiasmados no segundo tempo. No início do último quarto, o Colorado se aproximou do USC com uma desvantagem de 48-34 e todo o quarto período ainda faltava para jogar. No final, os Buffaloes chegaram bem perto com uma derrota por 48-41 e os maus desejos devido à visita de DaBaby não funcionaram.