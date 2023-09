O parceiro da DC Young Fly, Jacky Oh! Morreu de complicações de cirurgia estética

DC Mosca Jovem parceiro Jacky Oh Morreu em decorrência de complicações de uma cirurgia estética, reclamando que sua cabeça estava “queimando” poucas horas antes de sua morte, descobriu o TMZ.

De acordo com o relatório da autópsia, obtido pelo TMZ, Jacky voou para Miami em maio para se submeter a um procedimento onde fez uma lipoaspiração e transferiu gordura para a bunda… também conhecida como BBL.

Na noite de 31 de maio, Jacky começou a sentir que sua cabeça estava “queimando” e começou a ter dificuldade para falar. Jacky estava com sua tia, que ligou para o 911 – mas Jacky não respondeu antes de eles chegarem… e foi declarada morta em no hospital às 23h.

O relatório da autópsia afirma que Jacky apresentava inchaço no cérebro e sangramento extenso na pele ao redor do torso.

Uma postagem de mídia social excluída antes da morte de Jacky afirmava que ela estava na cidade para passar por uma “reforma de mamãe” com o Dr. Zachary Okah .

Dr. Okhah falou logo após sua morte, mas não abordou a situação diretamente – em vez disso, afirmou que seu escritório “continua dedicado a cuidados médicos da mais alta qualidade”. Ele acrescentou: “Todos os procedimentos estéticos são realizados em um ambiente higienicamente seguro, de acordo com padrões médicos universalmente reconhecidos”.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

DC, que divide três filhos com Jackie, chamou-a de “a MAIOR MÃE QUE EU CONHEÇO” em um emocionante homenagem on-linedizendo “AMO VOCÊ PARA SEMPRE, só sei que estamos indo mais forte do que nunca e DEUS está no controle e ele nos protegeu.”