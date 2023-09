O passeio romântico de Jake Gyllenhaal por Nova York com a namorada francesa

Jake Gyllenhaal é o mais discreto possível, mas neste fim de semana – ele queria mostrar sua vida amorosa para o mundo ver… e é realmente como algo saído de um filme.

Confira essas fotos incríveis do grande ator fazendo um passeio romântico pelo bairro do SoHo em Nova York ao lado de sua namorada há 5 anos – modelo francesa Jeanne Cadieu … com quem está envolvido desde pelo menos 2018.

Como você pode ver, eles estão combinando com roupas aqui… JG está com uma camisa branca solta – enquanto isso, Jeanne está usando um suéter bege aconchegante para o outono e alguns jeans com punhos.

Eles estavam de mãos dadas, e às vezes… até de braços dados, com Jeanne enrolando-se no ombro de Jake – e segurando-o na cintura. Claro, também houve alguns beijos… como dissemos, acabou sendo uma espécie de momento Hallmark.

Curiosamente, essas fotos vêm logo após Jake se abrindo sobre seu relacionamento com Jeanne para Revista Pessoas – onde ele elogiou calorosamente seu parceiro. Jake tem o seguinte a dizer: “Não é nenhum segredo que estou em um relacionamento e é um relacionamento maravilhoso. Somos privados, mas acho que somos quem somos. Estamos apenas vivendo nossas vidas. Sempre vivemos. E eu adoro que as pessoas se interessem, mas, ao mesmo tempo, é como se o que é nosso seja nosso.”

Jake também disse isso sobre a perspectiva de se estabelecer… “Eu adoraria ter uma família, e se for parecido com a família que minha irmã criou e cultivou, ficaria orgulhoso”, acrescentando que seu relacionamento com Jeanne é “um dos mais importantes da minha vida.”

Em outras palavras, este pode ser o caso de Jake Gyllenhaal… depois de todos esses anos.