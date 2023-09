O presidente Biden diz que não teve a oportunidade de visitar o Leste da Palestina

Presidente Biden diz que não teve oportunidade de visitar a Palestina Oriental – onde ocorreu um desastroso descarrilamento de comboio – mas os seus críticos dizem… isso é besteira, visto a frequência com que ele passa férias.

Joe estava na Flórida no sábado avaliando os danos deixados pelo furacão Idalia, e enquanto ele falava com a mídia… um repórter perguntou a ele sobre um evento terrível de meses atrás – trazendo à tona a cidade de Ohio e se perguntando por que POTUS não fui ver.

A resposta de JB a isto está a ficar irritada – ele diz que não teve a oportunidade de visitar a Palestina Oriental, argumentando que tem estado demasiado ocupado com todos os compromissos que teve de cumprir… incluindo alguns no estrangeiro.

Parte do escrutínio que ele enfrenta aqui tem a ver com seu histórico de dias de férias desde que assumiu o cargo – e tem havido muitos… mais de 40% de sua presidência, na verdade, teria sido passado longe de a Casa Branca / em pernoites fora de DC

Também houve alguns passeios de bicicleta que Joe fez desde que tomou posse, e na semana passada… ele estava em Lake Tahoe. E sim – ele também vai muito a Camp David com sua família – e o histórico está começando a se acumular contra ele, no que diz respeito a seus inimigos.

Donald Trump passou grande parte de sua presidência nos links, mas agora – parece que Joe o está ultrapassando com essas fugas… e com momentos como esses, com certeza será um ponto focal antes de 2024.