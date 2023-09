O presidente Jimmy Carter fez uma rara aparição pública poucos dias antes de seu 99º aniversário

Fvermes Presidente Jimmy Carter e a esposa dele, Rosalynn Carter, foram vistos aproveitando um dia no Plains Peanut Festival em sua cidade natal, Plains, Geórgia. O casal foi flagrado andando em um SUV preto, e o Centro Carter compartilhou novamente um vídeo do ex-presidente e ex-primeira-dama no X, anteriormente conhecido como Twitter.

“Lindo dia para o presidente e a Sra. Carter desfrutarem de um passeio pelo Plains Peanut Festival! E apenas uma semana antes de ele completar 99 anos”, escreveu o centro em um post. “Apostamos que sorvete de manteiga de amendoim está no cardápio do almoço! #JimmyCarter99.”

Apesar de ter 98 anos, Jimmy Carter teve sua cota de complicações de saúde. Em agosto de 2015, ele foi diagnosticado com câncer de melanoma que se espalhou para o fígado e o cérebro. No entanto, mais tarde ele foi declarado livre do câncer. Em 2019, ele sofreu um olho roxo em uma queda e mais tarde foi hospitalizado com uma fratura na pelve devido a uma queda separada.

Apesar desses desafios, Jason Carter, presidente do Conselho de Curadores do Carter Center, disse ao USA Today na semana passada que o casal está feliz. Eles comemoraram seu 77º aniversário de casamento em julho.

Ele está vivendo em cuidados paliativos desde fevereiro

“Eles estão juntos. Eles estão em casa. Eles estão apaixonados e não acho que ninguém consiga mais do que isso”, disse ele. “Quero dizer, é uma situação perfeita para este momento de suas vidas. Ambos estão indo tão bem quanto se pode esperar”, continuou Jason Carter.

Os Carters estão casados ​​há mais de sete décadas e o amor que sentem um pelo outro continua forte. No entanto, em maio deste ano, foi revelado que Rosalynn Carter havia sido diagnosticada com demência.

Apesar deste diagnóstico, o casal continua a desfrutar da companhia um do outro e a viver a vida ao máximo. A recente participação no festival é prova disso.

O compromisso dos Carters um com o outro e sua visão positiva da vida são inspiradores. Eles enfrentaram muitos desafios ao longo de suas vidas, mas continuam a perseverar.