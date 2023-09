O próximo jogo de Messi na MLS será neste estádio incrível

Lionel Messi já tocou em algumas das arenas mais espetaculares do mundo. À medida que sua jornada na MLS continua com Inter Miami, o argentino fará um tour pelos melhores estádios da América. O próximo é o show-stop Estádio Mercedes-Benz em Atlanta, Geórgia.

Veja as características do futurista estádio de futebol de Atlanta

Torcedores ficam maravilhados com o estádio futurista onde Messi joga na MLSParker Johnson

Características únicas do Mercedes-Benz Stadium

Inaugurado em 2017, o Mercedes-Benz Stadium apresenta teto retrátil, vista para o horizonte de Atlanta e um placa de vídeo enorme chamado de Halo, que faz um círculo completo ao redor do topo do estádio. Outro ponto de venda popular é preços de concessão reduzidos em comparação com a maioria dos locais esportivos profissionais.

O recurso característico do design futurista é o Teto retrátil, que apresenta oito painéis triangulares translúcidos em formato de cata-vento. A umidade e as temperaturas externas determinam se o telhado estará aberto ou fechado para uma partida.

Quantos torcedores podem assistir a uma partida?

A capacidade para uma partida de futebol americano é de 71 mil torcedores, mas possui um arranjo específico para o futebol que cria um ambiente mais intimista para 42,5 mil. No entanto, o Atlanta United ampliou a capacidade do futebol até 71.000 em algumas ocasiões importantes, e a chegada de Messi certamente marca essa caixa. Outro grande evento que está chegando no calendário de Atlanta é o Copa do Mundo de 2026onde “The Benz” será um dos 11 locais anfitriões do torneio.

Messi jogará em grama artificial em Atlanta?

O campo do Atlanta United possui um campo de grama artificial. Quando Messi chegou à MLS, correram rumores de que o jogador de 36 anos ficaria fora dos jogos na superfície artificialo que é incomum na Europa e visto como um risco de lesãok. No entanto, Messi rejeitou essa ideia numa entrevista em agosto.

“A verdade é que passei minha juventude em grama artificial, toda a minha vida foi naquele campo. Já faz um tempo que não jogo em grama artificial, mas não tenho problemas em me adaptar novamente”, disse o capitão do Inter Miami.

Supondo que Messi jogue neste fim de semana, os fãs podem esperar um grande show. Quando o número 10 jogou sua primeira partida contra o Atlanta United em Fort Lauderdale, ele marcou dois gols em julho.