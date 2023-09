O que acontece se eu não pagar uma dívida depois de 5 anos?

Uma das principais incertezas que pairam sobre os consumidores que já enfrentaram problemas financeiros e tiveram seus nomes negativados é o destino das dívidas que completam mais de 5 anos. Há uma crença difundida de que, após esse período, as dívidas simplesmente desaparecem, mas a realidade é um pouco mais complexa.

Ao contrário do que muitos podem acreditar, uma dívida não simplesmente evapora após cinco anos. A ideia de que dívidas “caducam” após esse período é um equívoco comum, mas a verdade é que as dívidas ainda podem ser cobradas mesmo depois de tanto tempo.

Entenda o que é uma dívida “caduca”

De acordo com o Serasa, uma dívida caduca é aquela que ultrapassou o prazo de 5 anos e, por conseguinte, não pode mais gerar negativação do nome do devedor. Em outras palavras, se uma dívida foi contraída há mais de 5 anos e não foi quitada, o consumidor não pode mais ser incluído em listas de inadimplentes devido a essa dívida específica.

Por outro lado, a prescrição de dívida é o prazo a partir do qual, mesmo que a dívida ainda exista, ela não pode mais ser cobrada na Justiça. Em resumo, após a prescrição, o credor não tem mais o direito de entrar com um processo judicial para cobrar a dívida do devedor.

No entanto, é importante ressaltar que a prescrição é um conceito do universo jurídico, e seu cálculo envolve uma série de regras e exceções que variam de acordo com o tipo de dívida e a legislação vigente em cada país.

Vale a pena esperar uma dívida caducar?

A ideia de que é vantajoso esperar que uma dívida caduque é um equívoco que pode ter sérias consequências para a estabilidade financeira dos consumidores. Enquanto a dívida não é quitada, ela não desaparece magicamente. Pelo contrário, ela continua a acumular multas e juros, tornando o valor cada vez mais alto. Isso significa que, ao final dessa espera, o montante a ser pago será significativamente maior do que o valor original da dívida.



Adiar o pagamento de uma dívida, esperando que ela caduque, pode afetar negativamente a saúde financeira do devedor. O acúmulo de dívidas em atraso pode prejudicar o score de crédito e dificultar futuras transações financeiras, como a obtenção de empréstimos ou financiamentos durante esse período.

Em suma, esperar uma dívida caducar não é uma estratégia recomendada. É fundamental buscar soluções para lidar com as dívidas de forma proativa, negociando acordos com os credores e evitando que as obrigações financeiras se acumulem. O planejamento financeiro e a busca por orientação especializada são passos importantes para retomar o controle das finanças.

Cobranças informais ainda podem ocorrer

Mesmo que a dívida tenha apenas caducado ou prescrito, é importante destacar que as cobranças informais ainda podem ser realizadas. Isso significa que o consumidor ainda poderá receber ligações, cartas e outras formas de comunicação solicitando o pagamento da dívida, embora não haja mais a possibilidade de uma ação judicial para forçar a quitação.

Portanto, é fundamental que os consumidores compreendam esses conceitos e, caso enfrentem dívidas antigas, busquem orientação legal para entender como agir da melhor forma diante dessa situação. O conhecimento sobre os direitos e obrigações é essencial para uma gestão financeira consciente e eficaz.