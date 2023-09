O que aconteceu com Rodrí? Primeiro cartão vermelho da carreira… 27 segundos do segundo tempo!

Rodrigo Hernández é um jogador tipicamente calmo, mas hoje, aos 27 minutos do segundo tempo contra o Nottingham Forest, foi expulso em decorrência de uma briga com o jogador do Forest Morgan Gibbs-Whitea quem ele agarrou pela garganta.

O meio-campista inglês caiu rapidamente, dois segundos depois de ser agarrado… e parecia ter levado um tiro da arquibancada.

Houve duas coisas estranhas sobre esse incidente em particular. Primeiramente, Rodri perder a paciência, o que quase nunca acontece, e o fato de ter acontecido logo depois de sair do vestiário.

O jogo já estava 2 a 0 a favor do City, placar suficiente para Cidade de Manchester para vencer o sexto jogo consecutivo na Premier League nesta temporada.

Com este cartão vermelho, Rodri ganhou uma suspensão de três jogos. Vai começar contra Newcastle na Carabao Cup e depois terminar com jogos da Premier League contra Lobos e Arsenal no Emirates Stadium.

Esta ausência representará um duro golpe para Pep Guardiolaque passou a contar com o ex-meio-campista do Atlético de Madrid.