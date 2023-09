O que é Baunilha? Fruta? Por que seu KG vale R$5MIL?

Baunilha: Uma breve introdução

Neste artigo, navegaremos pelo universo da, uma especiaria rara de sabor e aroma distintos. Exploraremos a sua origem, o porquê de seu alto custo, formas de utilização na culinária e até como cultivá-la em casa.

A baunilha é uma especiaria originária da Mesoamérica, especificamente do México. A palavra “baunilha” vem do espanhol “vainilla”, que significa “pequena vagem”. Ela é extraída de orquídeas do gênero Vanilla e é bastante apreciada por seu sabor e aroma únicos. Portanto, não é uma fruta.

A jornada da baunilha até o mundo

A baunilha foi levada para a Europa por Hernán Cortés, um conquistador espanhol, na década de 1520, juntamente com o chocolate. Desde então, tornou-se um ingrediente cobiçado em todo o mundo.

O preço elevado da baunilha

A baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo, perdendo apenas para o açafrão. Mas por que esse valor tão elevado? A resposta está na complexidade de sua produção. A obtenção de uma única fava de baunilha exige paciência e tempo, tornando-a uma raridade. O preço do kg da Baunilha pode superar R$5MIL. Por exemplo, na imagem abaixo 50g custa R$290, ou seja, 1kg corresponde a R$5800

Onde encontrar a baunilha

Você pode encontrar baunilha em lojas especializadas em especiarias e empórios, e até mesmo em alguns supermercados. A baunilha pode ser encontrada em três formas principais: como extrato, essência e fava.

Extrato, essência ou fava: Qual escolher?

A escolha entre extrato, essência e fava de baunilha dependerá da receita e do investimento financeiro que você está disposto a fazer.

Fava : A fava de baunilha é a baga com sementes da orquídea baunilha. Para usá-la, é preciso fazer um corte no meio da baga para raspar as sementes e misturá-las à receita.

Extrato : O extrato de baunilha é obtido a partir da imersão da fava, triturada ou picada, em uma bebida alcoólica.

Essência: A essência de baunilha é um produto sintético e, por isso, mais barato. Serve para aromatizar qualquer receita doce.

Como utilizar a baunilha em receitas

A baunilha possui um sabor delicado e intenso ao mesmo tempo, tornando-a um ingrediente bastante apreciado na culinária. Ela é especialmente utilizada em receitas que vão ao fogo, já que o sabor é liberado quando aquecido.

Fazendo o seu próprio extrato de baunilha

Se você é um entusiasta da baunilha, saiba que é possível fazer o seu próprio extrato de baunilha em casa! Aqui vai uma receita simples:

Ingredientes

5 favas de baunilha

250 ml de vodka

2 colheres de sopa de açúcar (opcional)

Modo de preparo

Abra as favas de baunilha ao meio e raspe as sementes. Coloque tudo numa garrafinha de vidro com capacidade de aproximadamente 300ml. Adicione 250 ml de vodka (até cobrir as favas). Tampe e sacuda bem o frasco. Guarde em local escuro por pelo menos 2 meses antes de usar.

Cultivando baunilha em casa

Além de ser possível fazer o seu próprio extrato de baunilha, você também pode plantar baunilha em casa. A baunilha é uma orquídea e, com os cuidados adequados, pode ser cultivada no conforto do seu lar.

A baunilha na perfumaria

Além de seu uso na culinária, a baunilha também é apreciada na indústria da perfumaria. Seu aroma é considerado relaxante e aconchegante, tornando-a uma escolha popular para fragrâncias.

Alternativas ao uso da baunilha

Embora a baunilha seja uma especiaria única, existem algumas alternativas que podem ser usadas em seu lugar em receitas, como o extrato de amêndoa ou a essência de rum. No entanto, vale ressaltar que esses substitutos não reproduzem exatamente o mesmo sabor e aroma da baunilha.

Em resumo, a baunilha é uma especiaria fascinante e versátil. Embora seu preço possa ser um pouco elevado, o sabor e o aroma únicos que ela confere às receitas fazem valer a pena o investimento.