Saber o que é cassação de CNH e quando ela pode ocorrer é fundamental, visto que se trata de uma penalidade que pode afetar significativamente a vida de um condutor.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você entenda melhor essa punição. Além disso, quais as circunstâncias em que ela pode acontecer. Então, acompanhe a leitura até o final e confira

O que é cassação de CNH?

Assim como o próprio nome já diz, a cassação de CNH é o ato de suspender por tempo indeterminado o direito de dirigir de um condutor. Desse modo, diferentemente da suspensão, em que o motorista fica temporariamente impedido de dirigir por um período específico, a cassação não possui um prazo definido para o término.

Sendo assim, para recuperar a habilitação após a cassação, o condutor deve passar por um processo de reabilitação, que inclui:

A realização de todos os exames necessários e;

O cumprimento de todas as penalidades impostas.

Quando a cassação da CNH pode ocorrer?

A cassação da CNH pode ocorrer em várias situações, com base em infrações graves previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa maneira, confira abaixo algumas das principais circunstâncias que podem levar à cassação da habilitação:

Dirigir sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas



Primeiramente, a condução de veículo sob efeito de álcool ou drogas ilícitas é uma das infrações mais comuns que podem resultar na cassação da CNH.

Recusa ao teste do bafômetro ou exame toxicológico

Além disso, negar-se a realizar o teste do bafômetro ou exame toxicológico quando solicitado por autoridade de trânsito também pode levar à cassação.

Dirigir veículo com a CNH suspensa ou vencida

Continuar a dirigir com a CNH suspensa, ou quando ela está vencida há mais de 30 dias, também é uma infração que pode resultar na cassação.

Envolvimento em rachas e competições não autorizadas

Por fim, o CTB considera que participar de rachas ou competições de veículos em vias públicas é uma infração grave e, por isso, pode resultar na cassação da CNH.

Como ocorre o processo de cassação de CNH?

O processo de cassação da Carteira de Habilitação inicia-se com a abertura de um processo administrativo pelo órgão de trânsito competente, que notificará o condutor sobre a abertura do processo. Em seguida, o condutor notificado terá um prazo para apresentar sua defesa.

Ademais, se após a análise da defesa a cassação receber uma confirmação , o condutor receberá outra notificação. Com isso, terá mais um prazo para entregar sua CNH ao órgão de trânsito.

Então, a partir desse momento, o condutor está impedido de dirigir, e qualquer condução de veículo durante a cassação é considerada ilegal.

Reabilitação após cassação

Conforme já mencionado acima, para recuperar a habilitação após a cassação, o condutor deve passar por um processo de reabilitação.

Dessa forma, o processo pode variar dependendo do motivo da cassação, mas geralmente inclui as medidas já citadas anteriormente.

Quais as consequências da cassação da CNH?

Assim como muitos podem imaginar, a cassação da CNH tem consequências significativas na vida do condutor. Isso porque além de não poder dirigir, o motorista também pode enfrentar consequências financeiras, como o pagamento de multas e taxas relacionadas ao processo de reabilitação.

Além disso, a cassação pode prejudicar a vida profissional, especialmente se o indivíduo depende da Carteira de Habilitação para seu trabalho. Assim sendo, é essencial evitar as infrações que podem resultar nesta punição.

Qual a relevância de cumprir as leis de trânsito?

A cassação da habilitação serve como uma chamada sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito. Aliás, as infrações graves não apenas colocam a vida do condutor e de outras pessoas em risco, mas também podem resultar em consequências legais sérias.

Bem como mencionado, a cassação da CNH é uma penalidade rigorosa imposta aos condutores que cometem infrações graves de trânsito. Assim sendo, é essencial que os motoristas estejam cientes das circunstâncias que podem levar a essa punição e evitem comportamentos inadequados ao volante.

Portanto, compreender esse termo e as situações em que ela pode ocorrer é fundamental para todos os motoristas. Isso porque, como visto, trata-se de um lembrete constante da importância de dirigir de maneira responsável e respeitar as leis de trânsito para o bem de todos os envolvidos nas vias.

Lembre-se: cumprir as leis de trânsito não apenas garante a segurança nas vias. Na verdade, também ajuda a manter a habilitação em conformidade e evita problemas legais no futuro.

Agora que você já sabe o que é cassação de CNH e quando ela pode ocorrer