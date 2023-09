o que é? Como usar?

Nos últimos dias, muitos usuários de smartphones Android e iPhone (iOS) se depararam com a presença do aplicativo Pluxee Brasil em seus dispositivos. Essa mudança inesperada gerou dúvidas e curiosidade entre os usuários. Afinal, o que é o Pluxee Brasil e como utilizá-lo?

Neste artigo, vamos explorar em detalhes essa nova marca da empresa Sodexo Benefícios, entender sua funcionalidade e como aproveitar ao máximo todas as suas características.

O que é o Pluxee Brasil?

O Pluxee Brasil é uma marca parceira de benefícios de alcance global. Criada pela renomada empresa Sodexo Benefícios, essa marca oferece mais de 250 produtos em 31 países e possui parceria com 1,7 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo. O nome “Pluxee” foi escolhido com um propósito claro: representar a conexão entre oportunidades e experiências personalizadas.

O “x” simboliza essa conexão, enquanto o duplo “ee” faz referência ao engajamento dos colaboradores (employee engagement). No Brasil, a marca Pluxee Brasil não modifica os serviços de vale-refeição e alimentação já prestados pela Sodexo.

Funcionalidades do aplicativo Pluxee Brasil

O aplicativo Pluxee Brasil tem como principal objetivo facilitar o gerenciamento dos cartões de alimentação e refeição. Com ele, os usuários podem acessar diversas funcionalidades, como:

Consulta de saldos disponíveis

Através do aplicativo, é possível consultar os saldos disponíveis nos cartões de alimentação e refeição. Essa função permite que os usuários acompanhem de perto seus gastos e tenham um controle mais eficiente de suas finanças.



Acompanhamento de gastos

Além da consulta de saldos, o Pluxee Brasil também oferece a possibilidade de acompanhar os gastos realizados com os cartões. Com isso, os usuários podem ter um maior controle sobre suas despesas e planejar melhor seus orçamentos.

Visualização de agendamentos futuros de créditos

Uma das vantagens do Pluxee Brasil é a possibilidade de visualizar agendamentos futuros de créditos nos cartões de alimentação e refeição. Dessa forma, os usuários podem se programar com antecedência e se preparar para receber os créditos previstos.

Geração de cartão virtual

Outra funcionalidade interessante do Pluxee Brasil é a geração de um cartão virtual. Com ele, os usuários podem realizar compras online ou em estabelecimentos que aceitam pagamentos por aplicativo, de forma prática e segura.

Troca de senha e bloqueio de cartões

O aplicativo também oferece recursos de segurança, como a troca de senhas e o bloqueio de cartões em casos de perda ou roubo. Essas medidas garantem a proteção dos usuários e a tranquilidade em caso de incidentes.

Transferência de saldo entre cartões

Em algumas situações, pode ser necessário transferir saldo entre cartões. O Pluxee Brasil permite essa operação, quando disponível, proporcionando uma gestão financeira mais eficiente e flexível.

Acompanhamento do processo de entrega de cartões físicos

Caso seja necessário solicitar um novo cartão físico, os usuários podem acompanhar todo o processo de entrega diretamente pelo aplicativo. Essa funcionalidade garante que os usuários tenham sempre um meio de pagamento à mão, mesmo em casos de perda ou extravio.

Como baixar o app Pluxee Brasil

Se você ainda não possui o aplicativo Pluxee Brasil em seu smartphone, é muito fácil baixá-lo. Basta seguir os passos abaixo:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo, seja ele Android ou iPhone (iOS). No campo de pesquisa, digite “Pluxee Brasil” e pressione a tecla de busca. O aplicativo Pluxee Brasil aparecerá como resultado da pesquisa. Clique sobre ele. Em seguida, clique no botão “baixar” ou “adquirir”, dependendo do sistema operacional do seu celular. Aguarde alguns segundos enquanto o aplicativo é baixado e instalado em seu dispositivo. Após a instalação, clique em “abrir” para iniciar a utilização do Pluxee Brasil.

Agora você já está pronto para aproveitar todas as funcionalidades oferecidas pelo aplicativo Pluxee Brasil.

Ademais, o Pluxee Brasil é um aplicativo que veio para facilitar a vida dos usuários no gerenciamento de seus cartões de alimentação e refeição. Com suas diversas funcionalidades, como consulta de saldos, acompanhamento de gastos, geração de cartão virtual e muito mais, o Pluxee Brasil proporciona maior controle, segurança e praticidade no uso dos benefícios oferecidos pela Sodexo.

Baixe o aplicativo agora mesmo e aproveite todas as vantagens que o Pluxee Brasil tem a oferecer.