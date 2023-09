o que é e como ganhar dinheiro?

O YouTube Shorts é uma das ferramentas mais novas do Youtube e caiu do gosto do público, devido aos vídeos curtos, com até 60 segundos, apresentados na vertical. Ele é concorrente direto de plataformas como o Reels do Instagram e o TikTok.

Hoje em dia o público tem demonstrado um interesse maior por conteúdos mais curtos. Portanto, os Shorts atendem a demanda e faz com que os criadores tenham mais facilidade em produzir e divulgar seus vídeos no ambiente online.

Na plataforma ainda é possível capturar imagens, adicionar trilhas e fazer edições para que o vídeo fique mais atrativo e tenha um resultado dinâmico. Com isso, os criadores podem monetizar suas produções e entre 2021 e 2022, mais de 100 milhões de dólares foram distribuídos entre criadores de conteúdo de todo o mundo.

O que é e como usar o Youtube Shorts?

O YouTube Shorts é a plataforma de vídeos curtos do Google, que funciona de forma muito similar ao TikTok. Portanto, aceita produções feitas na vertical e com duração máxima de 60 segundos.

Vale destacar que os conteúdos dos Shorts são apresentados em uma aba específica. Então, o público consegue selecionar o que deseja assistir, principalmente nos celulares, que já tem a facilidade da tela vertical.

É muito simples postar um conteúdo na plataforma. Afinal, se ele já estiver pronto basta adicionar como é feito com os vídeos. Porém, se quiser criar um seu pelo celular, deve fazer o download do aplicativo para seu smartphone e:

Clique no ícone + que está no centro da tela, na parte inferior;

Em seguida, clique em “Crie um short”;

A plataforma irá abrir uma tela de gravação, do qual, você pode começar um novo vídeo ou subir arquivos de sua galeria;

Do lado direito o usuário consegue verificar algumas ferramentas de edição, por exemplo, alterar velocidade, incluir fundo, alterar filtro, mudar iluminação, colocar retoque de beleza e muito mais;

Depois que finalizar a seleção do material clique em check, no canto inferior da tela;

Na nova página o usuário pode adicionar uma trilha sonora, gravação de voz e fazer demais alterações nesse sentido;

Ao terminar a edição clique em seguinte e na nova página adicione informações como nome, visibilidade, localização e seleção de público;

Por fim, clique em carregar vídeo e espere até que o download seja concluído.

Seguindo esses passos você garante que seu conteúdo entre no YouTube Shorts e alcance um grande público, para que possa monetizar as suas produções na plataforma.



Você também pode gostar:

É possível monetizar os Shorts?

Uma dúvida comum dos usuários é sobre a possibilidade de monetização na plataforma. Assim, vale destacar que ela começou entre 2021 e 2022, a partir de um fundo criado pelo próprio Youtube.

A iniciativa fazia com que usuários qualificados pela plataforma ganhassem entre 100 dólares a 10 mil dólares por mês. Ou seja, os valores variavam de acordo com fatores como número de visualizações e localidade do público.

Já em 2023, a monetização do YouTube Shorts começou a acontecer por meio dos anúncios exibidos nos vídeos curtos, assim como já se faz na plataforma principal. Portanto, para que um canal seja monetizado há duas opções, que são:

No último ano ter somado mil inscritos e quatro mil horas de exibição em vídeos tradicionais, por exemplo, vídeos longos, lives, Shorts;

Ter mil inscritos e pelo menos 10 milhões de visualizações de shorts nos últimos 90 dias.

Se você é criador de conteúdo na plataforma e atende algum dos requisitos citados acima, está apto para monetizar no Shorts. Então, foque na produção desses conteúdos para lucrar mais.

Como acontece o pagamento do Youtube Shorts?

Já que entendeu que é possível ganhar dinheiro com YouTube Shorts, você deve entender como é feito o pagamento desses valores para os criadores de conteúdo. Em geral, ele funciona da mesma forma que na plataforma principal.

Os valores vão variar de acordo com as visualizações que o criador tiver nos anúncios. Então, para receber é preciso ter a monetização do canal ativa e aceitar os termos do Módulo de Monetização dos Shorts, presentes em sua conta.

Se o usuário não fizer os aceites e nem ativar a monetização, mesmo que o canal cumpra todos os requisitos, os pagamentos não são feitos. Portanto, faça a validação do termo e confira a página da empresa que explica todas as regras, percentuais e valores que são pagos aos criadores de conteúdo.