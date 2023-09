O que é o Cartão Adicional e quem pode ter?

O Nubank é uma fintech que nasceu com o objetivo de descomplicar a vida das pessoas, principalmente quando se trata de finanças. Desde o lançamento do seu primeiro produto, o cartão de crédito, em 2013, a empresa evoluiu muito e passou a oferecer diversos serviços, como o cartão virtual, o Nubank Ultravioleta, o pagamento por aproximação e a integração com as carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Além disso, os clientes do Nubank também têm a opção de solicitar um cartão adicional.

Como funciona o cartão de crédito adicional do Nubank?

O cartão adicional do Nubank pode ser solicitado por clientes pessoa física que possuem um cartão de crédito ativo, seja o roxinho ou o Ultravioleta. Cada cliente pode emitir apenas um cartão adicional, e o responsável pelo pagamento da fatura desse cartão é o titular do cartão principal. É importante destacar que tanto os gastos do cartão adicional quanto do cartão principal são visualizados na mesma fatura e pagos na mesma data de vencimento.

Através do aplicativo do Nubank, na área “Meus cartões”, o titular do cartão principal consegue solicitar, gerenciar, ajustar o limite máximo de gastos, bloquear, desbloquear, permitir compras por aproximação, verificar o histórico de compras ou mesmo cancelar o cartão adicional. Tanto o titular quanto o usuário do cartão adicional recebem notificações de todas as operações realizadas com o cartão extra. Vale ressaltar que o cartão adicional só pode ser compartilhado com outras pessoas que também sejam clientes do Nubank, seja da conta ou do cartão de crédito. Caso o usuário seja menor de idade, é necessário que ele possua uma conta para menores de 18 anos e que o cartão adicional seja emitido pelo seu responsável legal.

Quem pode solicitar o cartão de crédito adicional do Nubank?

Apenas clientes do Nubank que possuem um cartão de crédito ativo, seja o roxinho ou o Ultravioleta, podem solicitar um cartão adicional. É importante ressaltar que, para receber um cartão adicional, o usuário (maior ou menor de idade) precisa ter uma conta do Nubank. Caso ainda não tenha, basta abrir uma conta de forma fácil, rápida e gratuita, direto pelo aplicativo.

Como solicitar o cartão de crédito adicional no Nubank?

O processo para solicitar um cartão adicional no Nubank é bastante simples. Basta seguir os seguintes passos:

Na tela inicial do aplicativo do Nubank, clique em “Meus cartões”. Toque em “Pedir cartão adicional”. Insira as informações solicitadas sobre a pessoa que vai receber o cartão adicional, como CPF e qual o seu relacionamento com ela. Defina um valor máximo de gastos, caso queira limitar o valor disponível para compras. Pronto! Agora é só esperar o cartão chegar e acompanhar a entrega pelo aplicativo.



Por que solicitar um cartão de crédito adicional do Nubank?

O cartão de crédito adicional do Nubank foi criado para facilitar a vida de quem precisa sustentar ou ajudar financeiramente familiares e pessoas próximas. Existem diversas vantagens em solicitar um cartão adicional:

Compartilhar com pessoas que não foram aprovadas para ter um cartão de crédito: É possível dividir com pessoas próximas, como cônjuges, filhos, pais e amigos, que possuem nome negativado ou não possuem histórico de crédito, para que elas tenham um valor de limite disponível. O cartão adicional dá autonomia para quem o recebe fazer compras ou resolver alguma pendência caso o titular do cartão principal não esteja por perto.

Ter um aliado em caso de emergência: O valor disponibilizado no cartão adicional é uma forma de oferecer tranquilidade ao usuário. Por exemplo, é possível dar a um familiar que mora em outra cidade um cartão para lidar com algum imprevisto.

Compartilhar com filhos adolescentes: O cartão adicional pode ser uma maneira de pagar a mesada e ensinar os filhos menores de idade a lidar com dinheiro e crédito. Assim, os adolescentes podem dar os primeiros passos na vida financeira.

Ajudar pessoas de confiança a terem maior poder de compra: Com o cartão adicional, essas pessoas têm a oportunidade de efetuar compras no crédito e até mesmo parcelar, tudo dentro do limite de gastos que o titular define.

Concentrar os gastos em um só lugar: Tanto as transações feitas utilizando o cartão principal quanto as operações realizadas com o cartão adicional podem ser visualizadas na mesma fatura. Dessa forma, o titular, que é quem paga a fatura, se organiza melhor e tem tudo no mesmo lugar.

Ainda mais vantagens para quem tem Nubank Ultravioleta

Os clientes do Nubank Ultravioleta têm a vantagem de poder compartilhar seus benefícios com alguém próximo. Confira as vantagens para o titular do cartão de crédito principal e para quem recebe o cartão adicional:

Para o titular do cartão de crédito principal:

Todas as compras feitas com o cartão adicional retornam ao titular 1% de cashback, que não expira e cresce 200% do CDI.

As compras feitas no cartão adicional colaboram para isentar a mensalidade do Ultravioleta. Somando gastos de pelo menos R$ 5 mil ao mês, em um ou nos dois cartões, a mensalidade será gratuita.

Para quem recebe o cartão adicional:

Quem ganha um cartão adicional recebe um cartão Ultravioleta e pode usufruir dos mesmos benefícios Mastercard Black, como acesso à sala VIP Mastercard do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, seguro viagem, garantia estendida de produtos e mais.

O cartão de crédito adicional do Nubank tem fatura separada?

Não, as transações realizadas com o cartão de crédito principal e as compras efetuadas com o cartão adicional ficam concentradas na fatura do titular. Os gastos podem ser visualizados pelo titular do cartão principal, tanto no aplicativo do Nubank quanto no aplicativo de quem recebe o cartão adicional. É importante lembrar que o responsável pelo pagamento da fatura é o titular.

Como ver a fatura do cartão de crédito Nubank?

Para ver a fatura do cartão de crédito Nubank, basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo do Nubank. Clique na parte de “Cartão de Crédito” na tela inicial do aplicativo. Além do valor da fatura, você poderá ver suas compras. Logo abaixo, você verá algumas opções, como “Pagar fatura”, “Resumo de faturas”, “Parcelar compras” e “Meus cartões”, por exemplo. Você também verá o limite disponível. Clique em “Resumo de faturas” para ver as faturas de outros meses.

Agora que você já sabe tudo sobre o cartão de crédito adicional do Nubank, aproveite todas as vantagens e facilidades que ele oferece para facilitar sua vida financeira e ajudar pessoas próximas a terem mais autonomia e poder de compra.