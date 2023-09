O que esperar da Brasil Game Show

O Dia das Crianças de 2023 será mais especial este ano para quem gosta de videogames e estiver na cidade de São Paulo para aproveitar a Brasil Game Show (BGS), principal feira de games da América Latina. Prevista para acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro, o evento promete reunir as principais marcas e influencers do setor, além de um público de 300 mil pessoas, movidas por uma mesma paixão: videogames.

Em sua 14ª edição, a BGS vai contar com a presença de Alexey Pajitnov, criador do jogo Tetris®, um dos jogos eletrônicos mais populares de todos os tempos. Até hoje, mais de 520 milhões de unidades do jogo já foram vendidas para mais de 50 plataformas. Pajitnov participará da cerimônia de abertura, de sessões do BGS Meet & Greet e de diferentes painéis do BGS Talks.

O ícone do mercado dos games também receberá, no palco principal da BGS, o prêmio Lifetime Achievement Award, premiação em reconhecimento às grandes contribuições que fez à indústria global de jogos eletrônicos.

Nascido na União Soviética em 1955, Pajitnov é tão celebrado porque criou o Tetris apenas como um hobby. Inicialmente, ele compartilhou cópias da sua criação com seus colegas em disquetes e só em 1985 que o jogo foi disponibilizado em um PC da IBM, quando se espalhou rapidamente pela União Soviética. Em 1987, foi a vez da criação mais famosa de Pajitnov chegar à América do Norte e à Europa.

Estande da Sega

A 14ª edição da Brasil Game Show (BGS) ainda vai contar com a primeira participação oficial da Sega no evento com seu próprio estande. A famosa desenvolvedora, conhecida principalmente por franquias como Sonic the Hedgehog e criadora dos videogames Master System e Mega Drive, vai ter um espaço de 500 m² para mostrar jogos incríveis para o público da feira.

A organização do evento destaca a participação da Sega, que era algo desejado desde a primeira edição da BGS, que ocorreu em 2009. “É mais uma demonstração de que desenvolvedoras com legados inesquecíveis desejam se conectar mais com fãs brasileiros, que mostram muita paixão pelos produtos deles”, disse a empresa em comunicado.



Já a Sega of America, representação local da empresa japonesa, lembra que “o Brasil tem uma paixão vibrante e emocionante por jogos, e isso é ainda mais evidente na Brasil Game Show”. “Estamos muito empolgados para participar oficialmente do evento pela primeira vez e mal podemos esperar para levar uma linha fantástica de jogos diretamente para nossos fãs.”

Além do estande da Sega, outras atrações já confirmadas são as competições de e-sports, estações free-to-play e shows musicais da Video Game Orchestra. Entre os destaques, estão as participações de outras personalidades do mundo dos games, como Nolan Bushnell, Shota Nakama, Shawn Fonteno e Ned Luke (atores de GTA V), Charles Martinet, Samantha Kelly e Kenny James (dubladores oficiais da franquia Mario Bros.).

Evento será palco de premiação regional

A BGS também será palco do Equinox LATAM Game Awards 2023, premiação que homenageia a indústria de toda a região. Ela será realizada pela primeira vez no evento e acontecerá no dia inaugural, 11 de outubro, no palco principal.

A escolha dos indicados e dos vencedores será conduzida exclusivamente pela Equinox Awards, e a cerimônia premiará mais de 40 categorias, incluindo desenvolvedoras, criadores e estúdio de língua espanhola e portuguesa, além do melhor jogo do ano, entre outras.

Para a Equinox, a presença na BGS será um marco no esforço de unir os dois mercados da América Latina para “celebrar o melhor que os games têm para oferecer”. A empresa destaca o tamanho e o alcance da BGS, que tornam o evento ainda mais relevante para a comunidade de desenvolvedores, compartilhando e produzindo a cerimônia em um dos maiores mercados de games do planeta.